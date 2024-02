Life

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Τα νεότερα για την υγεία της

Ποιες οι εξελίξεις σχετικά με την νοσηλεία της μεγάλης σταρ. Τι δήλωσε ο σύντροφός της Πύρρος Αναγνωστόπουλος.

Έτοιμη να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο είναι η Ζωζώ Σαπουντζάκη, σύμφωνα με πληροφορίες προερχόμενες από το σύντροφό της Πύρρος Αναγνωστόπουλος.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η δημοφιλής ηθοποιός αισθάνεται πολύ καλύτερα στην υγεία της. Αναμένεται να λάβει το εξιτήριό της μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη εισήχθη στο νοσοκομείο με χαμηλή πίεση και αφού παρέμεινε για λίγο στη ΜΕΘ, μεταφέρθηκε σε απλή κλίνη, με τους γιατρούς να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της. Αφού έκανε επαναληπτικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλύτερα, οι γιατροί αποφάσισαν ότι θα επιστρέψει στο σπίτι της.

