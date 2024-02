Αθλητικά

Οπαδική βία - Ασπρόπυργος: ανήλικοι ανάμεσα στους συλληφθέντες για τη συμπλοκή με πυροβολισμούς

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά από περιστατικό πυροβολισμών έξω από γήπεδο στον Ασπρόπυργο.

Συνελήφθησαν την Κυριακή το μεσημέρι, σε περιοχή του Ασπροπύργου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε., 10 άτομα (2 αλλοδαποί και 8 ημεδαποί, από τους οποίους 2 ανήλικοι), έπειτα από συμπλοκή που σημειώθηκε με πυροβολισμούς σε ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό αγώνα στον Ασπρόπυργο.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής που χειρίστηκε προανακριτικά την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων και όπλων, καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των 2 ανηλίκων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διεξαγωγή ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα σε γήπεδο του Ασπροπύργου, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ οπαδών, κατά τη διάρκεια της οποίας έλαβαν χώρα πυροβολισμοί και ο αγώνας διακόπηκε.

Περιπολούντες αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν 3 άτομα να κρύβονται σε υψηλή βλάστηση εξωτερικά του γηπέδου και τους ακινητοποίησαν.

Κατά τη σωματική έρευνα των ατόμων, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν αναδιπλούμενος σουγιάς, καπνογόνο και σπρέι πιπεριού.

Ακολούθησαν συνεχείς και στοχευμένες αναζητήσεις από τις αστυνομικές δυνάμεις, υπό την καθοδήγηση και συντονισμό του κέντρου, για τον εντοπισμό των οχημάτων, με τα οποία διέφυγαν τα εμπλεκόμενα άτομα, με αποτέλεσμα μετά από λίγο να επιτευχθεί η ακινητοποίηση των οχημάτων και των επιβατών τους.

Στο πρώτο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα, με ένα εξ' αυτών να φέρει εμφανή τραύματα συνεπεία της συμπλοκής.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και ακολούθησε καταδίωξη, έως ότου ακινητοποιήθηκε με ασφάλεια, δεσμεύτηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες και βρέθηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου πιστόλι.

Τα οχήματα κατασχέθηκαν, ενώ στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του γηπέδου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 κάλυκες φυσιγγίων, βολίδα πυροβόλου όπλου και 2 φωτοβολίδες, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

