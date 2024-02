Πολιτική

Μεταναστευτικό – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα εργάστηκε σκληρά με τη βοήθεια του ΟΗΕ (εικόνες)

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Filippo Grandi.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Filippo Grandi.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία που υπεγράφη την ίδια μέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τη «Συμφωνία Έδρας» με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εξειδικεύει το νομικό καθεστώς της λειτουργίας των γραφείων της Υπηρεσίας στην Ελλάδα.

Έγινε επίσης μια επισκόπηση των προκλήσεων του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και των μεγάλων προσπαθειών που έχει καταβάλει η Ελλάδα για την καταγραφή και ταυτοποίηση σε σύγχρονες και οργανωμένες δομές υποδοχής, φιλοξενίας και ταυτοποίησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Filippo Grandi συζήτησαν ακόμη για τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης και την πρόκληση της ενσωμάτωσης.

