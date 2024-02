Κομισιόν - Μητσοτάκης: Υπέγραψε επιστολή στήριξης της Φον Ντερ Λάιεν για την προεδρία

Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε δημόσια δήλβωσή του από κοινού με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας.

Κοινή επιστολή στήριξης της εκ νέου υποψηφιότητας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνυπέγραψαν εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας και Πρόεδρος της Platforma Obywatelska, Ντόναλντ Τούσκ.

Να υπενθυμίσουμε ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είχαν προαναγγείλει τη συμμαχική τους στάση σε επίπεδο οργάνων της ΕΕ ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός Ελβετίας.

My friend @donaldtusk and I have the honor to nominate @vonderleyen as the @EPP's lead candidate for the Presidency of the European Commission. She is staunchly devoted to the promotion of our common values and the protection of Europe's unity and solidarity.

She has our trust.