“Ψηφιακό χάρτη γαστρονομίας” ετοιμάζει το Υπουργείο Τουρισμού (εικόνες)

Ποιες άλλες πρωτοβουλίες προώθησης της Ελλάδας θα λάβουν από κοινού, Υπουργείο και επιχειρήσεις εστίασης.

Πλατφόρμα με διαδραστικό ψηφιακό χάρτη για τον γαστρονομικό τουρισμό στην Ελλάδα, ετοιμάζει το υπουργείο Τουρισμού. Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στην συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Καββαθά και τον Γιάννη Δαβερώνη, πρόεδρο και γενικό γραμματέα αντίστοιχα, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕΣΕ, μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στην ατζέντα ήταν η επικαιροποίηση του Σήματος Ελληνικής Κουζίνας για την πιστοποίηση ελληνικών εστιατορίων και την εν γένει αναβάθμιση του γαστρονομικού τουρισμού, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση της Ελλάδας ως γαστρονομικού προορισμού της εγχώριας αγοράς αλλά και –κυρίως– των επισκεπτών από το εξωτερικό. Επίσης η ευρύτερη συνεργασία του κλάδου με τοπικά ελληνικά οινοποιεία.

Η κ. Κεφαλογιάννη δήλωσε: «Το υπουργείο Τουρισμού εργάζεται για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των αγροτουριστικών και γαστρονομικών προορισμών και δραστηριοτήτων, κάτι το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, αλλά και στη διασύνδεση των προορισμών. Το υπουργείο προχωρά επίσης στην προώθηση και στην προβολή της εστίασης, του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού στην Ελλάδα μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας με διαδραστικό ψηφιακό χάρτη».

Ο κ. Καββαθάς από την πλευρά του επεσήμανε: «Κάθε πρόταση η οποία προάγει την ελληνική γαστρονομία και τον ελληνικό τουρισμό γενικότερα, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και διαθέσιμους να συμβάλουμε με κάθε δυνατό τρόπο».

