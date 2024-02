Πολιτική

Αγρότες – Κουτσούμπας: Μόνο το ΚΚΕ προειδοποιούσε για τις επιπτώσεις της ΚΑΠ (βίντεο)

Τι ανέφερε αναλυτικά γις τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε συνέντευξή του στην Κρήτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών τοποθετήθηκε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σε συνέντευξή του στην Κρήτη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «έχουν απόλυτο δίκιο».

«Εμείς υποστηρίζουμε όλα τα αιτήματά τους, έχουν φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις, και μην αρχίσει με συκοφαντίες, με τον γνωστό κοινωνικό αυτοματισμό, να απειλεί τους αγρότες, γιατί θα τους βρει μπροστά της» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στον τηλεοπτικό σταθμό «ΚΡΗΤΗ TV».

Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι τα αιτήματα είναι συγκεκριμένα και επί της ουσίας αφορούν την δυνατότητα επιβίωσης των αγροτών και των οικογενειών τους και παραμονής τους στα χωράφια τους «μαζί με τα ζητήματα της αναθεώρησης της ΚΑΠ, που βάζουν οι αγρότες και που έχουν ευθύνες οι κυβερνώντες, καθώς την ψήφισαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ». Υπενθύμισε μάλιστα ότι το ΚΚΕ μόνο προειδοποιούσε για τις συνέπειες της ΚΑΠ.

Σχετικά με την εγκατάλειψη της γης, είπε ότι οι ισχυρισμοί της ΕΕ περί ευημερίας των αγροτών, αποδείχθηκαν, όχι μόνο ψέματα, αλλά «από την μια χρονιά στην άλλη πάμε από το κακό στο χειρότερο με την ΕΕ και τις πολιτικές της».

«Άρα, πρέπει να βγάλουμε και σαν λαός συμπεράσματα, τι επιλέγουμε να κάνουμε στις ευρωεκλογές, τι επιλέγουμε να κάνουμε στις βουλευτικές εκλογές, ποιον πρέπει να ενισχύσουμε. Δεν μπορεί σε όλα το ΚΚΕ να επιβεβαιώνεται, στις προειδοποιήσεις του, στις προτάσεις του, όλοι να λένε ότι είχατε δίκιο σε εκείνο, είχατε δίκιο στο άλλο και να ερχόμαστε πάλι να βρισκόμαστε όχι σε μια απ' τα ίδια απλώς, αλλά σε χειρότερη κατάσταση από την προηγούμενη» τόνισε.

