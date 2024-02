Κοινωνία

Amber Alert για 12χρονο από τον Πειραιά

Πού εθεάθη τελευταία φορά το παιδί και πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Στις 17/02/24, και ώρα 15:00, εξαφανίστηκε από τον Πειραιά ο Αθανάσιος Ι., 12 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου Αθανάσιου Ι. στις 19/02/24 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Ο Αθανάσιος Ι. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,40 μ. και 36 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε παντελόνι παραλλαγής, μπλούζα παραλλαγής, γκρι μπουφάν και μαύρα μποτάκια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.

