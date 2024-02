Πολιτισμός

Παρίσι: Κλειστός ο Πύργος του Αϊφελ λόγω...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σημερινή απεργία στον Πύργο του Άιφελ είναι η δεύτερη σε διάστημα δύο μηνών.

-

Πύργος του Άιφελ, ένα από τα διασημότερα τουριστικά αξιοθέατα παγκοσμίως, έκλεισε σήμερα εξαιτίας της απεργίας του προσωπικού του, όπως είπαν συνδικάτα στο AFP.

Η απεργία, η οποία προκηρύχθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική διαχείριση του τοπόσημου αυτού της γαλλικής πρωτεύουσας, ενδεχομένως να παραταθεί, όπως είπαν.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του πύργου, η SETE, ανέφερε στην ιστοσελίδα της ότι «σήμερα θα επηρεαστούν οι επισκέψεις στο μνημείο» και συμβούλευσε όσους είχαν εισιτήρια να ελέγχουν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της προτού μεταβούν εκεί ή να αναβάλουν την επίσκεψή τους.

Οι κάτοχοι ηλεκτρονικών εισιτηρίων κλήθηκαν να ελέγξουν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία για περισσότερες πληροφορίες.

Η σημερινή απεργία στον Πύργο του Άιφελ είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες για τον ίδιο λόγο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάνδρα: Φωτιά κοντά σε βενζινάδικο

Αγρότες: Η κάθοδος στην Αθήνα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Eπανέφερε τα παιδιά στο σχολείο” έλεγε η νονά στον πατέρα