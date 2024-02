Πολιτική

Συνάντηση Μέτσολα - Μητσοτάκη: Το κράτος δικαίου είναι πιο ισχυρό από ποτέ (βίντεο)

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι είπε η ίδια για την Ελλάδα, την πρόοδο που έχει κάνει σε πολλά θέματα και την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Το μήνυμα ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα είναι ισχυρότερο από ποτέ έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, με την δεύτερη να συγχαίρει τη χώρα μας για τα βήματα υπεράσπισης της διαφάνεις και της ισότητας.

Ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε επικοιδομητική τη συνεργασία της Ελλάδας με το ευρωκοινοβούλιο χαρακτηρίζοντας «κομβική στιγμή τις επερχόμενες ευρωεκλογές καθώς τότε θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ευρώπης την επόμενη πενταετια».

«Ο διάλογος για τα κοινά προβλήματα πρέπει να διεξάγεται με ευθύνη πέρα από μύθους που δημιουργούν ανυποστατα συμπεράσματα καθώς η Ελλάδα βρέθηκε συχνά στο στόχαστρο συκοφαντιών πότε με την ιστορία της μικρής Μαρίας από τον Εβρο που αποδείχθηκε παραμύθι διακινητών, πότε με μεθοδεύσεις για το κράτος δικαίου που είναι ισχυρότερο από ποτέ στη χώρα μας και μάλιστα υπήρξε απάντηση από τον Άρειο Πάγο» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Μοιάζει παράδοξο δυνάμεις που συντάχθηκαν με τα πιο αντιευρωπαϊκά συνθήματα να εμφανίζονται ως υπερασπιστές της δικαιοσύνης. Τελικός κριτής της ποιότητας του κράτους δικαίου είναι η Ευρωπαική Επιτροπή που διαθέτει την αμεροληψία για να κρίνει το κράτος δικαίου» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε με νόημα ότι «αλλού είναι οι κίνδυνοι για την ευρώπη και αυτοί πρέπει να καταδικαστούν από την ψήφο των ευρωπαίων στις ευρωεκλογές».





«Εμείς αντιτάσσουμε την προστασία των δικαιωμάτων με τελευταία τη μεταρρύθμιση ελευθερίας, ισονομίας και δικαιοσύνης για τον γάμο των ομοφύλων. Είναι πολιτικές που αναγνωρίζονται από τους εταίρους και έγκριτα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την θετική έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου, ο Economist μας κατέταξε στην 20αδα των χωρών με την καλύτερη δημοκρατία. Ας μην ανησυχούν ορισμένοι, η Δημοκρατία ζει και προοδεύει στον χώρο που γεννήθηκε» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρομπέρτα Μέτσολα συζήτησαν το μεταναστευτικό αλλά και το «πώς η ευρώπη θα αποκτήσει αυτονομία, τι σημαίνει να έχει ένα αμυντικό βραχίονα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε κινητοποιήσεις αγροτών που θα βρεθούν σήμερα στην Αθήνα εκφράζοντας πολλά αιτήματα που είναι δίκαια σχετικά με την ταχύτητα που μεταβαίνει ο πρωτογενής τομέας στην πράσινη μετάβαση».

Οι δηλώσεις Μέτσολα

Από την πλευρά της η κυρία Μέτσολα αφού σημείωσε ότι «υπάρχουν ελάχιστα καλύτερα μέρη από την Ελλάδα για να βρεθεί κανείς» στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «για τη δέσμευσή σας και την αφοσίωση σας» επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πέτυχε την έξοδο από την επιτήρηση εν μέσω κρίσεων και πολέμων.

«Είμαι εδώ για να ενθαρρύνω την ψήφο των νέων στις ευρωεκλογές. Τώρα που η επιστολική ψήφος είναι πραγματικότητα μπορούμε να ενισχύσουμε περισσότερο την Δημοκρατία» είπε ακόμα η κυρία Μέτσολα.



Όπως σημείωσε «με τον πρωθυπουργό συζητήσαμε φλέγοντα ζητήματα όπως η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία καθώς και τη στήριξη στους αγρότες. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την πανευρωπαική κατάσταση και δεν θέλουμε κανείς να μείνει πίσω».

«Πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα τα κράτη μέλη με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά το κράτος δικαίου. Γι' αυτο επιμείναμε να υπάρχει μια έκφραση που αφορά όλα τα κράτη μέλη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην πολιτικοποιήσουμε τέτοια ζητήματα. Χαιρετίζω τα σημαντικά βήματα στην Ελλάδα κατά του ρατσισμού και υπέρ της διαφάνειας και της ισότητας. Συγχαίρω την Ελλάδα για την ψήφιση της ισότητας στον γάμο των ομοφύλων. Ήταν σημαντική απόφαση στο κοινό ταξίδι για την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

