Παράξενα

Κύπρος: Άνδρας μπαίνει σε γυμναστήριο και βάζει φωτιά (βίντεο)

Ο νεαρός άνδρας μαινόνενος μπούκαρε σε γυμναστήριο και έβαλε φωτιά.

Στιγμές τρόμου έζησαν πολίτες σε γυμναστήριο στη Λάρνακα της Κύπρου όταν άντρας με άγριες διαθέσεις μπαίνει σε αίθουσα ομαδικής εγκύμνασης και βάζει φωτιά.

Τα άτομα έτρεξαν να γλυτώσουν εκτός του γυμναστηρίου καλώντας την Αστυνομία.

Οι αρχές κατεύθασαν στο σημείο εντοπίζοντας τον δράστη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο "μαινόμενος" νεαρός άνδρας έχει μεταφερθεί για υποχρεωτική εξέταση στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, καθώς ο γιατρός έκρινε ότι έχρηζε νοσηλείας.

Εναντίον του εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

Πηγή: ant1live.com