Life

“The 2Night Show”: Ιακωβίδης και “Rec Me” στην παρέα της Τρίτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μουσική και κωμωδία στο "The 2Night Show" της Τρίτης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

-

Απόψε, Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, φανερά ανανεωμένος, μιλάει για τις συνεργασίες του και εξηγεί γιατί δεν αντέχει τις αντιπαλότητες μεταξύ συναδέλφων. Γιατί έχει επιλέξει να μοιράζεται τα προσωπικά του μόνο με την αδερφή του; Νιώθει πως έχει πετύχει τους στόχους του; Γιατί θεωρεί πως παίζει ρόλο ο χαρακτήρας για να κάνεις καριέρα; Γιατί αν δεν ήταν τραγουδιστής θα είχε κάνει ήδη οικογένεια; Τέλος, μαζί με την ορχήστρα του, ερμηνεύει τις νέες του επιτυχίες.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένοι του Γρηγόρη είναι η Εύα Πετρίδη και ο Άγγελος Θεoφίλου, οι διαδικτυακοί «Rec Me». Οι αγαπημένοι ηθοποιοί, που με τα βιντεάκια τους στο YouTube παρουσιάζουν κωμικές καταστάσεις της καθημερινότητας, μιλούν για την αδερφική τους σχέση και την αγάπη τους για την υποκριτική, που τους ένωσε.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

Δείτε το trailer:





#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης