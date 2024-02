Κόσμος

Βουλή - Μέτσολα: ο φόρος τιμής στη Δημοκρατία και η αναφορά στον Ναβάλνι (εικόνες)

Τι είπε από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Τιμή στον Αλεξέι Ναβάλνι, ως φόρο τιμής στην Δημοκρατία, απέτισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στην «κοιτίδα της Δημοκρατίας», την χώρα μας και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον «ναό της Δημοκρατίας», η κυρία Μέτσολα ξεκίνησε την ομιλία της λέγοντας: «Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στην Δημοκρατία τιμώντας τον Αλεξέι Ναβάλνι, του οποίου στέρησαν πρώτα την ελευθερία και στη συνέχεια του στέρησαν τη ζωή. Το κληροδότημά του όμως και ο αγώνας του θα ζήσουν στον λαό της Ρωσίας και σε όλους μας. Για μένα είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το θάρρος του, το κουράγιο του, εδώ, σε αυτό το μέρος, γιατί η Δημοκρατία χρειάζεται θάρρος. Ο Αλεξέι Ναβάλνι το γνώριζε αυτό και κάθε Ουκρανός που αγωνίζεται, που μάχεται στο πεδίο το ξέρει αυτό, όλοι το γνωρίζουμε αυτό και όλοι ξέρουμε ότι η Ελλάδα θα είναι πάντοτε το σύμβολο της Δημοκρατίας».

«Αυτό το αρχαίο έθνος, το οποίο δημιούργησε την αρχιτεκτονική, την τέχνη και την φιλοσοφία, που διαμόρφωσαν τον Πολιτισμό μας και την σκέψη μας και επομένως αρμόζει στην κοιτίδα της Δημοκρατίας που κατηγοριοποιήθηκε πρόσφατα μεταξύ των 20 δυνατότερων Δημοκρατιών του κόσμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άλλα να κάνουμε. Απλώς σημαίνει ότι η ευθύνη όλων μας είναι ακόμη μεγαλύτερη» τόνισε η κ. Μέτσολα.

