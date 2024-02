Πολιτική

Εξεταστική για Τέμπη - Πλεύρης: Δεν συμμετείχα σε καμιά σύσκεψη εκτός Νοσοκομείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο πρώην Υπ. Υγείας , στο πλαίσιο της κατάθεσής του για την τραγωδία των Τεμπών. Αποχώρησαν νωρίτερα πέντε κόμματα από την Επιτροπή.

-

Δεν συμμετείχα σε καμιά σύσκεψη πλην αυτών στο Νοσοκομείο Λάρισας, ανέφερε ο πρώην υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης επέστρεψε από τη Λάρισα το απόγευμα της 1ης Μαρτίου και την επομένη συγκροτήθηκε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο «στο οποίο δεν ήμουν μέλος. Ο κ. Τριαντόπουλος ήταν επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου και (μετείχαν) μία σειρά από γενικοί γραμματείς [..] Επειδή φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιοι συγγενείς έχουν ζητήσει να διερευνηθεί τυχόν δική μου εμπλοκή, (επισημαίνω) ότι δεν συμμετείχα σε καμιά σύσκεψη, εκτός Νοσοκομείου. Δηλαδή, εγώ δεν έφυγα από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, και όποια σύσκεψη έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο με συναρμόδιους ήταν αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίηση των θεμάτων και για την κατάσταση των νοσηλευόμενων» είπε ο κ. Πλεύρης και συνέχισε: «Όχι απλά δεν έχω πάρει μέρος σε καμιά απόφαση που να σχετίζεται με παρεμβάσεις που μπορεί να υπήρχαν στο πεδίο ή παρεμβάσεις για απομάκρυνση αμαξοστοιχιών, δεν ήμουν ούτε σε συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα».

Ο κ. Πλεύρης είπε επίσης ότι «με τον κ. Τριαντόπουλο δεν έχω συνυπάρξει στη Λάρισα. Εγώ έφυγα την 1 Μαρτίου από τη Λάρισα, ενώ ο κος Τριαντόπουλος και το κλιμάκιο ανεβαίνει στις 2 Μαρτίου. Με τον περιφερειάρχη, τον κ. Αγοραστό, οι όποιες συνεννοήσεις μου περιορίστηκαν αποκλειστικά και μόνο στο να μπορούν οι συγγενείς που είχαν έρθει στο νοσοκομείο και ήταν από άλλες περιοχές να βρούμε ξενοδοχεία για να μπορέσουν να μείνουν, καθώς επίσης και στο σκέλος, δυστυχώς, το πως θα παραδοθούν οι σοροί και τα μέλη, μέσω του γραφείου τελετών, στους συγγενείς».

Υπενθυμίζεται, ότι πριν από την κατάθεση του πρώην Υπουργού από την Εξεταστική Επιτροπή αποχώρησαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: Η κάθοδος στην Αθήνα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Eπανέφερε τα παιδιά στο σχολείο” έλεγε η νονά στον πατέρα

Δάφνη: Ληστεία σε φούρνο μέρα μεσημέρι - Την απείλησαν με μαχαίρι (βίντεο)