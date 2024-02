Life

“The 2Night Show”- Ιακωβίδης: Αν δεν είχα γίνει τραγουδιστής, θα είχα... (βίντεο)

Ο Πέτρος Ιακωβίδης, φανερά ανανεωμένος, μίλησε για τις συνεργασίες του, τη νέα του δουλειά και όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα.

Συνέντευξη στο «The 2Night Show», και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου παραχώρησε τα μεσάνυχτα της Τρίτης ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε μία αναδρομή στην επαγγελματική του πορεία στη μουσική, ενώ αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την αδελφή του, Μορφούλα.

«Σέβομαι όλες τις επιλογές της Μορφούλας και επαγγελματικά και στον τρόπο που φέρεται στους ανθρώπους. Ξέρει τα πάντα για μένα. Εγώ πιο πολύ μιλούσα σε εκείνη για τα προσωπικά μου, παρά στους φίλους μου. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός μαζί της, θεωρώ ότι είναι πολύ ταλαντούχα», είπε αρχικά ο Πέτρος Ιακωβίδης.

«Με τη Λένα Ζευγαρά γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, από την εποχή που τραγουδούσαμε σε διαφορετικά μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη. Είναι εξαιρετικό παιδί. Για μένα έχουν σημασία οι συνεργασίες, όχι η μαρκίζα. Αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου», αποκάλυψε στη συνέχεια ο τραγουδιστής.

«Εγώ αυτό που ήθελα πάντα ήταν να έχω σχέση με τη μουσική και ήθελα να τραγουδάω. Οι γονείς μου με στήριξαν σε αυτό και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος για όσα έχω κάνει μέχρι σήμερα. Τώρα βάζουμε νέους στόχους, το να έχω διάρκεια και πορεία είναι ένας από αυτούς», εξομολογείται ο Πέτρος Ιακωβίδης

«Αν δεν είχα γίνει τραγουδιστής, θα είχα ήδη οικογένεια. Μου αρέσει πολύ αυτή η εικόνα με τη γυναίκα και τα παιδιά μου», εξομολογείται κλείνοντας ο Πέτρος Ιακωβίδης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Πάντα έβαζα στόχους. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος σε σχέση με αυτά που ήθελα όταν ήμουν παιδί. Ο πιο δύσκολος στόχος είναι να σε αγαπήσει ο κόσμος. Δεν παίζουν ρόλο μόνο τα καλά τραγούδια για να κάνεις καριέρα, πρέπει ο κόσμος να σε βάλει στο σπίτι του. Πρέπει να είσαι ανοιχτόκαρδος. Να φέρεσαι στους άλλους όπως θα ήθελες να σου φέρονται εσένα», συμπλήρωσε.

