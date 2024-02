Κόσμος

Ναβάλνι: Ο Πούτιν έδωσε προαγωγή στον βασανιστή του

Τον Ιούλιο 2023, η διαταγή του Μπογιαρίνοφ να περιοριστεί η δυνατότητα του αντιπολιτευόμενου πολιτικού να αγοράζει τρόφιμα και καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης είχε γίνει γνωστή στη διάρκεια ακροματικής συνεδρίασης δικαστηρίου με κατηγορούμενο τον Ναβάλνι.

Προαγωγή στον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος για τον βασανισμό του Αλεξέι Ναβάλνι στις φυλακές έδωσε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησε σε αυτή την κίνηση μερικές ημέρες μετά το θάνατο του κυρίου πολιτικού του αντιπάλου Αλεξέι Ναβάλνι.

Πρόκειται για τον Βαλέρι Μπογιαρίνοφ, αναπληρωτή επικεφαλής της σωφρονιστικής υπηρεσίας FSIN, η οποία είναι υπεύθυνη για τις ρωσικές φυλακές. Πλέον προήχθη σε στρατηγός του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο διευθυντής του Ιδρύματος Κατά της Διαφθοράς, το οποίο είχε ιδρυθεί από τον Ναβάλνι, έγραψε σήμερα στο λογαριασμό του στο Telegram πως ο Μπογιαρίνοφ ήταν προσωπικά υπεύθυνος για το βασανισμό του Ναβάλνι στη φυλακή. «Αυτή πρέπει να γίνει κατανοητή ως η φανερή ανταμοιβή του εκ μέρους τον Πούτιν για τα βασανιστήρια», έγραψε ο Ιβάν Ζντάνοφ για την προαγωγή του Μπογιαρίνοφ.

Σύμφωνα με τον Ζντάνοφ, ο νεοπροαχθείς στρατηγός ήταν επίσης υπεύθυνος για περαιτέρω παρενοχλήσεις του φυλακισμένου Ναβάλνι. Η προαγωγή του Μπογιαρίνοφ έγινε γνωστή χθες, Δευτέρα, όταν δημοσιεύθηκε το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Εκτός του Μπογιαρίνοφ, άλλοι τρεις αξιωματικοί των δυνάμεων επιβολής του νόμου προήχθησαν στο βαθμό του στρατηγού.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στο θάνατο του Ναβάλνι και τις προαγωγές, κάνοντας λόγο για διαδικασία ρουτίνας…

