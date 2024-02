Πολιτική

Flyover Θεσσαλονίκης - Ανδρουλάκης: Πείραμα της κυβέρνησης για να υπηρετήσει συμφέροντα (βίντεο)

Ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε εναντίον του έργου υποστηρίζοντας ότι θα δυσκολέψει τη ζωή των κατοίκων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε αυτοψία στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, όπου θα κατασκευαστεί η Υπερυψωμένη Οδική Αρτηρία “Flyover”.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης υποστηριξε πώς το έργο ξεκίνησε χωρίς να έχει υλοποιηθεί το σύνολο του master plan, που είχε εγκριθεί το 2012 και συνέχισε:

«Flyover. Ή αλλιώς πως να δυσκολέψεις με μια κίνηση τη ζωή μιας πόλης! Στη Θεσσαλονίκη με τα τόσα προβλήματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να κάνει ένα ακόμα πείραμα.

Ο εξωτερικός οδικός δακτύλιος, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να μην κατασκευάσει, θα αποφόρτιζε σημαντικά την κυκλοφοριακή κίνηση, που εδώ και τέσσερις μήνες είναι ανυπόφορη για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

Αναζητείται μια λογική απάντηση γιατί ενώ προωθήθηκε η μελέτη του εξωτερικού οδικού δακτυλίου, σήμερα η κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει ένα αποσπασματικό μέρος του έργου, το flyover, και μάλιστα το πιο ανώριμο σε επίπεδο μελετών.

Αυτή η κατάσταση οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση έχει μια προτεραιότητα: Να υπηρετεί ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και όχι τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της Θεσσαλονίκης».

