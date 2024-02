Πολιτική

Μητσοτάκης: Τηρήσαμε το λόγο μας για κατώτατο μισθό, υγεία, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (βίντεο)

Καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα είχε η ομιλία του Πρωθυπουργού ενόψει των Ευρωεκλογών του Ιουνίου.

«Το 2024 που συμπίπτει με τα 50 χρόνια ίδρυσης της μεγάλης μας παράταξης από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Να πω ένα ξεχωριστό μεγάλο ευχαριστώ στη Γραμματεία Οργανωτικού και στον Στέλιο Κονταδάκη. Καθώς βλέπουμε άλλα κόμματα να έχουν μερικά… ζητηματάκια, πόσο μεγάλη δύναμη είναι για τη ΝΔ να έχει αυτόν τον συμπαγή οργανωτικό ιστό», είπε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στο ξενοδοχείο Κάραβελ. Και συνέχισε λέγοντας:

«Οι δύο μεγάλες νίκες που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία το 2023 είναι παρακαταθήκη για το μέλλον. Ζητώ τη συστράτευση όλων των στελεχών ενόψει της μάχης των ευρωεκλογών. Δεν νοείται χαλαρή ψήφος στις ευρωεκλογές που συμπίπτουν με τα πεντηκοστά γενέθλια της ΝΔ. Καλώ τους πολίτες να στηρίξουν ξανά τη ΝΔ στις 9 Ιουνίου καθώς είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μπροστά και να την εκπροσωπήσει αξιόπιστα στην Ευρωβουλή.

Θα πρέπει να πω προς τους αγρότες ότι η ΝΔ είναι αυτή που εξασφάλισε μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και μπορεί να διαπραγματευτεί αποφασιστικά τη νέα ΚΑΠ. Υλοποιήσαμε τις προγραμματικές μας εξαγγελίες στην Υγεία και τον κατώτατο μισθό. Κι όσον αφορά την ακρίβεια, το ξαναλέω: το κράτος θα είναι αμείλικτο απέναντι σε αυτούς που επιχειρούν να αισχροκερδήσουν».

