Κλοπ: Δεν θα πάω στη Μπάγερν

Ο προπονητής της Λίβερπουλ που αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από το Άνφιλντ, ξεκαθάρισε τι θα κάνει την επόμενη αγωνιστική χρονιά.

Μετά την ανακοίνωση ότι αποχωρεί από τη θέση του ως προπονητής της Λίβερπουλ στο τέλος της εφετινής αγωνιστικής περιόδου, ο Γιούργκεν Κλοπ επανέλαβε την επιθυμία του να μείνει εκτός δουλειάς για ένα χρόνο.

Η κοινοποίηση έγινε από τον εκπρόσωπο του Γερμανού τεχνικού, Μαρκ Κόσιτσκε. «Ο Γιούργκεν δεν θα προπονήσει κανένα σύλλογο ή Εθνική ομάδα για ένα χρόνο στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Η θέση του παραμένει αμετάβλητη», δήλωσε ο ατζέντης του στο Sky Sport Germany.

Επομένως, η περίπτωσή του είναι αδιάφορη για την Μπάγερν Μονάχου, παρά τη σχετική φημολογία που είχε αναπτυχθεί στη Γερμανία. Οι Βαυαροί μένουν χωρίς προπονητή στο τέλος της σεζόν, καθώς υπήρξε συμφωνία για να αποχωρήσει ο Τούχελ.

Το όνομα του 56χρονου Κλοπ έχει επίσης αναφερθεί ως υποψήφιου και για την Μπαρτσελόνα, ακόμη και για την Εθνική Γερμανίας, μετά την ανακοίνωση της μελλοντικής του αποχώρησης από τους «Κόκκινους».

