F1 - Φερστάπεν: 250000 δολάρια σε φιλανθρωπίες αν... δεν πάρει τον τίτλο!

Η Formula 1 έρχεται αποκλειστικά στην “πίστα” του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και το 2024. Πότε ξεκινάει η σεζόν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Formula E, Τζεφ Ντοντς, υποσχέθηκε να πληρώσει 250.000 δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, εάν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull δεν καταφέρει να κερδίσει τον τέταρτο διαδοχικό του τίτλο στη Formula 1 αυτή τη σεζόν.

Η Red Bull κέρδισε 21 από τους 22 αγώνες πέρυσι στην πιο κυρίαρχη σεζόν, ενώ ο 26χρονος Ολλανδός οδηγός πανηγύρισε 19 νίκες. Η Red Bull κέρδισε επίσης 38 από τους τελευταίους 44 αγώνες.

«Εκτός κι αν τραυματιστεί ή συμβεί κάτι τρελό, κατά 99% ο Φερστάπεν θα παίρνει αυτό το τρόπαιο», είπε ο Ντοντς σε συνέντευξή του στο TNT Sports.

«Εάν κάποιος από τους άλλους 19 οδηγούς κερδίσει το πρωτάθλημα της F1, θα δώσουμε 250.000 δολάρια στη φιλανθρωπική οργάνωση της επιλογής του άλλου οδηγού που θα το κερδίσει. Δεν θα ήταν η χειρότερη μέρα στο γραφείο για να δώσεις ένα σωρό χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς», πρόσθεσε.

Η αμιγώς ηλεκτρική Formula E έχει αποδειχθεί λιγότερο προβλέψιμη από τη F1, με τρεις διαφορετικούς νικητές σε τρεις αγώνες μέχρι στιγμής στη 10η σεζόν που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, αλλά προσελκύει πολύ μικρότερο κοινό.

Ο-δύο φορές-πρωταθλητής της Γαλλίας Ζαν-Ερίκ Βερνέ είναι ο μόνος οδηγός που κέρδισε περισσότερους από έναν τίτλους Formula E από τότε που ξεκίνησε η σειρά με βάση την πόλη το 2014-15. Η νέα σεζόν της Formula 1 στις 2 Μαρτίου.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, παρών στις σημαντικότερες στιγμές του παγκόσμιου αθλητισμού, συνεχίζει για 2η χρονιά τη μετάδοση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1 και χαρίζει στους λάτρεις της βασίλισσας του μηχανοκίνητου αθλητισμού τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στις πιο διάσημες πίστες του κόσμου. Όλοι οι αγώνες του κορυφαίου θεάματος της Formula 1 για το 2024, έρχονται ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον ΑΝΤ1.

