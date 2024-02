Υγεία - Περιβάλλον

ΕΣΥ: Δύο απεργίες των γιατρών σε μία εβδομάδα

Δύο μέρες τα νοσοκομειακά ιδρύματα θα λειτουργήσουν με ιατρικό προσωπικό ασφαλείας. Ποια τα αιτήματα.

Σε δύο απεργίες, μία κλαδική την Πέμπτη 22.02 και μία στο πλαίσιο της πανεργατικής κινητοποίησης όλων των κλάδων την Τετάρτη 28.02, προχωρούν τις επόμενες ημέρες οι γιατροί του ΕΣΥ (νοσοκομεία, Κέντρα υγείας, ΤΟΜΥ κλπ.) απαιτώντας, μεταξύ άλλων, διπλασιασμό μισθών και αποζημίωσης των εφημεριών, διπλασιασμό προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και δωρεάν περίθαλψη για όλους.

Η σχετική ανακοίνωση της ομοσπονδίας τους ΟΕΝΓΕ αναφέρει:

«Συνεχίζουμε στο δρόμο του αγώνα ενάντια στην πολιτική του κέρδους που στήνει στο εκτελεστικό απόσπασμα το δικαίωμα του λαού μας στην υγεία!

Η πολιτική του «κόστους–οφέλους» που έκοψε το νήμα της ζωής στους 57 συνανθρώπους μας στο έγκλημα των Τεμπών πριν από ένα χρόνο, ευθύνεται και για τα τραγικά αδιέξοδα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας και οι ασθενείς μας.

Ανάμεσα στα εκατομμύρια λαού που ξεχύθηκαν στους δρόμους δίνοντας υπόσχεση ότι το έγκλημα δε θα ξεχαστεί είμασταν και εμείς. Όπως και τότε έτσι και τώρα θα είμαστε εκεί. Δίνουμε το παρόν στο μεγάλο απεργιακό προσκλητήριο δεκάδων Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων, Σωματείων. Την υπόσχεση που δώσαμε τότε θα την τηρήσουμε! Το έγκλημα αυτό δε θα ξεχαστεί!

Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Η κυβέρνηση της ΝΔ απογειώνει την πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Αντί να προσλάβει όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για να λειτουργήσουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες και να μπορούν όλοι οι ασθενείς να χειρουργούνται έγκαιρα, χωρίς να αναγκάζονται να ξανά πληρώσουν, επιβάλλει νόμιμο κρατικό «φακελάκι» μέχρι και 2.000 ευρώ στα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία. Οι υπόλοιποι ασθενείς καταδικάζονται να περιμένουν στις ψηφιακές λίστες αναμονής της ντροπής.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να καλλιεργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, να στρέψει το λαό εναντίον μας δείχνει ότι πιέζεται! Λέει ότι για να ικανοποιήσει το αίτημα μας για διπλασιασμό των αποδοχών όλων των υγειονομικών χρειάζεται να επιβάλλει ένα επιπλέον ΕΝΦΙΑ. Δε λέει όμως ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024 προβλέπει κρατικές επιδοτήσεις ύψους 8,5 δις για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Άδεια κρατικά ταμεία για τους μισθούς μας, γεμάτα για την ενίσχυση των κερδών των λίγων!

Ο Υπουργός Υγείας μας κατηγορεί ότι είμαστε μπαταχτσήδες και ότι θέλουμε προνομιακή μεταχείριση, επειδή διεκδικούμε επαναφορά της αυτοτελούς φορολόγησης των τακτικών εφημεριών (όπως ίσχυε το 2009) και θέσπιση του αφορολόγητου των πρόσθετων εφημεριών, τις οποίες μας εξαναγκάζουν να κάνουμε λόγω των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό. Αλήθεια δεν ξέρει τίποτα για τις 58 ειδικές φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, για τον «αναβαλλόμενο» φόρο των τραπεζιτών; Αρνούνται να ικανοποιήσουν το αίτημα μας για φορολόγηση των τακτικών εφημεριών με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%, όταν οι μεγαλομέτοχοι πληρώνουν φόρο μερισμάτων μόλις 5%! Ζητάμε λέει να αυξηθούν τα εισοδήματά μας χωρίς να πληρώσουμε επιπλέον φόρο. Για ποια αύξηση μιλάει; Για την αύξηση 0,80 λεπτά στην ωριαία αποζημίωση της εφημερίας του ειδικευόμενου;

Ως εδώ με τον εμπαιγμό!

Κλιμακώνουμε τον αγώνα για:

Διπλασιασμό μισθών – αποζημίωσης των εφημεριών.

Αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες.

Διπλασιασμό προσωπικού. Ταυτόχρονη προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα. Μοναδική προϋπόθεση πτυχίο και τίτλος ειδικότητας.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Να μην συγχωνευτεί, να μην κλείσει, κανένα τμήμα, καμία κλινική, κανένα νοσοκομείο.

Να μπει τέλος στο αίσχος των μετακινήσεων.

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το δημόσιο σύστημα υγείας. Κατάργηση κάθε είδους πληρωμών των ασθενών .

Δωρεάν υγεία για όλα το λαό!

Όλες και όλοι στην πανυγειονομική απεργία στις 22 Φεβρουαρίου και στις απεργιακές συγκεντρώσεις των Ενώσεων ενάντια στην πολιτική του κέρδους που σκοτώνει την υγεία και συνθλίβει τα δικαιώματά μας!

Όλες και όλοι στην μεγάλη πανεργατική στις 28 Φεβρουαρίου»!

Και η τοπική Ένωση Αθήνας και Πειραιά

Σε ανάλογη κατεύθυνση αλλά λακωνικότερο ύφος η κατά τόπον αρμόδια και πρωτοβάθμια, Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών και Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ότι «συμμετέχει στην 24ωρη Πανυγειονομική απεργία την Πέμπτη 22.02 και καλούμε όλους τους γιατρούς να δώσουν το “παρών” διεκδικώντας διπλασιασμό μισθών, διπλασιασμό προσωπικού, διπλασιασμό χρηματοδότησης και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων».

