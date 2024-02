Υγεία - Περιβάλλον

“Αγλαΐα Κυριακού” – Παναγιωτόπουλος: Η κυβέρνηση “μπαλώνει” το ΕΣΥ, εμείς θα το ξαναχτίσουμε (εικόνες)

Οι δηλώσεις της Επιτροπής Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά από επίσκεψη στο Νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας.

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με επικεφαλής τον Βουλευτή Αχαΐας και Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και αποτελούμενο από τον συντονιστή του Τμήματος Υγείας Γιάννη Μουζάλα, την αναπληρώτρια συντονίστρια του τμήματος Ελένη Κεϊμαλή, την παιδοχειρουργό Αγγελική Κρικρή και το μέλος της Επιτροπής Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δημήτρη Χαραλαμπόπουλο, επισκέφθηκε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Στη συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου και τις διευθύντριες της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, συζητήθηκαν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του κόμματος: «Στο επίκεντρο τέθηκε το σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για την ορθή και επαρκή λειτουργία των χειρουργείων λόγω της έλλειψης αναισθησιολόγων, όπως αυτό αναδείχθηκε από την ανακοίνωση του ιατρικού προσωπικού ότι θα προχωρούσαν σε αναστολή των χειρουργείων, και την εμβαλωματική-επικοινωνιακή παρέμβαση του υπουργού Υγείας με την προκήρυξη τριών θέσεων αναισθησιολόγων, που η κάλυψή τους είναι επείγουσα, αλλά δεν φτάνει.

Η διοίκηση του νοσοκομείου απέδωσε τις σοβαρές ελλείψεις και παθογένειες στον covid-19, στη διεθνή κατάσταση και στην ιστορία του νοσοκομείου, αναγνωρίζοντας έστω και με τη «μαιευτική μέθοδο» την ανάγκη για στελέχωση του νοσοκομείου. Ειδικά στο ζήτημα των χειρουργείων, υπήρξε η παραδοχή ότι θα μπορούσαν με την πρόσληψη αναισθησιολόγων τα χειρουργεία να επεκταθούν τουλάχιστον στα τέσσερα, ωστόσο, αποδέχονται «μοιρολατρικά» το «2+1» που επιβάλουν οι επιταγές της κυβέρνησης και του Άδωνη Γεωργιάδη, που υποβαθμίζουν και απαξιώνουν το ΕΣΥ - για να καταλάβουμε τις διαστάσεις του προβλήματος το 2023 έγιναν 3.326 χειρουργεία και η αναλογία τακτικών και έκτακτων χειρουργείων ήταν περίπου 50-50.

Από τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο τέθηκε το ζήτημα των παρατάσεων, με αναφορά στην απόρριψη αιτήματος αναισθησιολόγου να εργαστεί σαν παρατασιακή. Η απάντηση της διοίκησης ήταν ότι η θέση έχει δεσμευτεί, παραδεχόμενη, ωστόσο, ότι μέχρι να καλυφθεί η δεσμευμένη θέση πέρασε σχεδόν ένας χρόνος! Σε αυτό το πλαίσιο ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος δήλωσε ότι θα φέρει στην βουλή πρόταση τροπολογία ούτως ώστε να μπορεί να εργάζεται παρατασιακός γιατρός μέχρι να καλυφθεί η δεσμευμένη θέση.

Στη συνάντηση με τους αναισθησιολόγους που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε η πραγματική κατάσταση. Οι θεράποντες αυτής της ιδιαίτερης και ευαίσθητης ειδικότητας για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου και της κοινωνίας ζητούν να υπάρξουν δεκαπέντε (15) οργανικές θέσεις – σήμερα οι οργανικές θέσεις είναι έντεκα (11) [μέχρι το 2013 οι θέσεις ήταν δεκαέξι(16)], υπηρετούν δέκα (10) αναισθησιολόγοι, ενώ αυτοί που μπορούν να κάνουν εφημερίες είναι οι οκτώ (8) και προσεχώς συνταξιοδοτείται η μία εξ αυτών. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για θέσεις νοσηλευτών, τουλάχιστον δύο (2) με βάση τα σημερινά δεδομένα, αίτημα που έρχεται σε αντίθεση με τον καθησυχασμό της διοίκησης ότι επαρκεί ο αριθμός των νοσηλευτών.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμευόμαστε για την αναστήλωση και επαναθεμελίωση του ΕΣΥ, είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων και απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης που θέλει να ιδιωτικοποιήσει ΕΣΥ, με δήθεν «λαϊκά» μέτρα όπως τα απογευματινά χειρουργεία -εδώ δεν υπάρχουν άνθρωποι για τα πρωινά- ή με προκήρυξη θέσεων στο “και πέντε”».

