Βόλος: Πένθος για 18χρονη που “έφυγε” από τη ζωή

"Πάγωσαν" συγγενείς και φίλοι, αλλά και προσωπικό του Νοσοκομείου Βόλου, από τον πρόωρο χαμό της 18χρονης.

Νεαρή Βολιώτισσα η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας “έφυγε” από τη ζωή σήμερα σε ηλικία μόλις 18 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, συγγενείς και φίλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18χρονη έσβησε από ανακοπή καρδιάς.

Στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν και ο πρόωρος χαμός της “πάγωσε” το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

