Αγρότες διαλύουν μπλόκα και “κλείνουν” τελωνεία

Ποιες αναμένονται να είναι οι επόμενες κινήσεις των αγροτών. Ποια μπλόκα θα παραμείνουν ενεργά.

"Διαλύονται" σιγά σιγά τα μπλόκα των αγροτών, περίπου έναν μήνα μετά από την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες της κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησαν ήδη να αποχωρούν από τα μπλόκα τους.

Τα μπλόκα των Μαλγάρων και της Χαλκηδόνας έχουν ήδη "διαλυθεί", ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και το μπλόκο στο Στρυμονικό Σερρών.

Σήμερα στις 12.00, οι αγρότες στο μπλόκο του Δερβενίου, θα προχωρήσουν σε σύσκεψη, κατά την οποία αναμένεται να αποφασίσουν την λήξη του.

Και οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκιδικής έχουν ξεκινησεί να αποχωρούν.

Σκοπός είναι να ενισχυθεί το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων -χωρίς αγροτικά μηχανήματα- ώστε να παραμείνει ενεργό ένα "δυνατό" μπλόκο στην κεντρική Μακεδονιά

Στην μπλόκο Πλατύκαμπου, στην περιοχή της Λάρισας, περιμένουν την άφιξη των τρακτέρ από την Αθήνα, τα οποία αναμένεται να βρίσκονται εκεί περίπου στις 15.00. Θα ακολουθήσει σύσκεψη.

Σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 19.00 και από τους αγρότες στην Καρδίτσα και το μπλόκο του Ε65.

