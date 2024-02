Κοινωνία

Κιλκίς: Αγρότες απέκλεισαν το Τελωνείο Ευζώνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς αναμένεται να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη χώρα.

-

Το Τελωνείο Ευζώνων Νομού Κιλκίς απέκλεισαν την Τετάρτη το απόγευμα, αγρότες από τη Βόρειο Ελλάδα.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 από τη Βόρεια Ελλάδα Βαγγέλης Κοκολάκος, με την επιστροφή τους στις βάσεις τους, οι αγρότες αναμένεται να «κλειδώσουν» τα περαιτέρω βήματά τους όσον αφορά το μέλλον των κινητοποιήσεων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες προσανατολίζονται είτε σε αποκλεισμό δρόμων, είτε σε άλλες μορφές κινητοποίησης.

Στο Κιλκίς απέκλεισαν από τις 18.30 έως και τις 20.30 το Τελωνείο Ευζώνων για φορτηγά και άλλα οχήματα.

Οι αποφάσεις θα ληφθούν σε κάθε μπλόκο ξεχωριστά ενώ στη συνέχεια αναμένεται να συγκληθεί πανελλαδική σύσκεψη όπως αυτή η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου οι αγρότες να συντονίσουν τις δράσεις του σε όλη την Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Δεν μου αρέσει που δεν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά” λέει η αδερφή

Tουρκία - ΚΑΑΝ: Στον αέρα το πρώτο μαχητικό μετά τις αναβολές (βίντεο)

Γιούτα: 9χρονο παιδί σκότωσε μέλος της οικογένειάς του