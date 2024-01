Κοινωνία

Κιλκίς: Συνταξιούχος δασκάλα δώρισε ασθενοφόρο στο ΕΣΥ (βίντεο)

Η συγκινητική ομιλία της εκπαιδευτικού όταν τιμήθηκε για την πράξη της. Τι άλλες προσφορές πραγματοποίησε.

Τη συνταξιούχο δασκάλα Σοφία Προκοπίδου που δώρισε ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης, τίμησε ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Κιλκίς, όπως μετέδωσε η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης eidisis.gr .

Όπως είπε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Παπανικολάου, η κ. Προκοπίδου από το χωριό Μεγάλη Βρύση, προσέφερε στη μνήμη των ποντίων προσφύγων γονιών της και του αδελφού της που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κιλκίς. Ακόμη, εξόπλισε το Κέντρο Υγείας Μεγάλης Βρύσης, και ενίσχυσε οικονομικά ανθρώπους από τον τόπο της που είχαν ανάγκη.

«Τη σημασία των προτύπων, όπως η κ. Προκοπίδου, για να κάνουμε βήματα μπροστά» επισήμανε στον χαιρετισμό του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. «Δεν μπορούμε να προχωρούμε ως κοινωνία, όταν αγνοούμε τα πρότυπα που είναι δίπλα μας, την ώρα που έχουμε ανάγκη προτύπων», επισήμανε.

Ιδιαίτερα συγκινημένη, η κ. Προκοπίδου τόνισε στον χαιρετισμό της ότι όταν πέθανε ο αδελφός της, αποφάσισε να πουλήσει το διαμέρισμα που είχε στην κυριότητά της και να δωρίσει το ασθενοφόρο στη μνήμη του. Προσέθεσε ότι θα επιδιώξει και πάλι να κάνει μια δωρεά.

«Αυτό μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Και από το υστέρημα ο καθένας μπορεί να δώσει κάτι, αρκεί να θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας, την πατρίδα μας», τόνισε.

