Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Τα ανταποδοτικά τέλη καταργούνται

Ποιες είναι οι αιτίες που οδήγησαν την περιφερειακή αρχή σε αυτή την απόφαση. Από που θα αναπληρωθούν τα έσοδα.

Την κατάργηση της είσπραξης ανταποδοτικών τελών που επιβάρυναν τους πολίτες από το 1996 αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρουσιάζοντας την εισήγησή της, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχις Οικονομικών και Προγραμματισμού Αθηνά Αηδονά–Αθανασιάδου ανέφερε ότι σχετικές αποφάσεις για την επιβολή των τελών είχαν ληφθεί το 1996 και το 1999 από τα νομαρχιακά συμβούλια Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής αντίστοιχα, ενώ ο σκοπός είσπραξής τους ήταν, σύμφωνα με νόμο του 1994, «υπηρεσίες ή έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ανάπτυξη της Περιφέρειας».

Η κ. Αηδονά διευκρίνισε ότι η πλειονότητα των ανταποδοτικών τελών δεν εισπράττεται πλέον, καθώς υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που επιβάλλουν τη μη είσπραξή τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατάργηση των αντικειμένων στα οποία επιβάλλονταν τέλη, η μεταφορά αρμοδιοτήτων σε δήμους, υπουργεία και αποκεντρωμένες διοικήσεις, η εφαρμογή νέας νομοθεσίας και η ίδρυση άλλων φορέων. Παράλληλα, όπως είπε, πλήθος άλλων διαδικασιών διεκπεραιώνονται καθημερινά από το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας και χορηγούνται ατελώς προς όφελος και προς εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σημειώνεται ότι ο ετήσιος μέσος όρος εσόδων από ανταποδοτικά τέλη την τριετία 2021–2023 ανέρχεται στο ποσό των 330.000 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στο ποσό των 20.000 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Τα ποσά αυτά θα καλυφθούν από τα ταμειακά διαθέσιμα της Περιφέρειας και την αποδέσμευση ποσού 1,3 εκατ. ευρώ ετησίως λόγω της αποπληρωμής του δανείου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στις 29 Ιανουαρίου του 2025.

Η κ. Αηδονά επισήμανε ότι με την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών υλοποιείται μια προσωπική δέσμευση του Περιφερειάρχη και πρόσθεσε ότι «με τη σχετική απόφαση μειώνεται η γραφειοκρατία, καθίστανται φιλικές και χωρίς κόστος οι συναλλαγές με επιχειρήσεις και πολίτες ενώ εξοικονομείται εργασιακός χρόνος για τους εργαζόμενους στην περιφέρεια».

