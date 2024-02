Κοινωνία

Social media: Συνελήφθη άντρας που προέτρεπε σε ομοφοβική βία

Το δρόμο προς το δικαστήριο πήρε θερμόαιμος χρήστης που σε ανάρτηση, καλούσε σε προπηλακισμό ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων.

Από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη απογευματινές ώρες στις 21 Φεβρουαρίου 2024 σε περιοχή της Αττικής, 43χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για

διασπορά ψευδών ειδήσεων και

παράβαση του νόμου περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών που αποσκοπούν σε φυλετικές διακρίσεις (“αντιρατσιστικού” νόμου).

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος διατηρούσε προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση ανάρτηση βίντεο με ρατσιστικό κίνητρο υποκινώντας δημόσια σε βία, διακρίσεις και μίσος σε βάρος ατόμων, λόγω ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Παράλληλα, προέβαινε και σε διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τα εμβόλια.

Ο ανωτέρω συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς το βράδυ της Τρίτης 20 Φεβρουαρίου 2024, είχε προβεί σε ζωντανή μετάδοση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με περιεχόμενο όμοιο με το ανωτέρω.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

