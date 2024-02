Κοινωνία

Αθήνα: Ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις στο Σύνταγμα - Άνοιξαν οι δρόμοι (εικόνες)

Οι φοιτητές διαδήλωσαν για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Από το πρωί ξεκίνησε διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή και των μελισσοκόμων

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ειρηνικά και χωρίς επεισόδια ενώ δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία οι δρόμοι στο κέντρο.

Μετά το τέλος της πορείας οι φοιτητές κατευθύνθηκαν προς τη Νομική όπου συνεδριάζει το συντονιστικό τους όργανο. Στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 φοιτητές που διαμαρτύρονται για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Είναι η έβδομη εβδομάδα κινητοποιήσεων από την εκπαιδευτική κοινότητα, που αντιδρά στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ανάλογες κινητοποιήσεις διοργανώθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Όταν η πορεία των φοιτητών έφτασε στο Σύνταγμα συναντήθηκαν με τους μελισσοκόμους οι οποίοι από νωρίς το πρωί βρίσκονταν έξω από τη Βουλή ενώ λίγη ώρα μετά ακολούθησε κινητοποίηση και υγειονομικών.

Οι φοιτητές αρχικά συγκεντρώθηκαν στην Πανεπιστημίου και στη συνέχεια κατέβηκαν στην Ομόνοια,. Έπειτα μέσω της Σταδίου έφτασαν στο Σύνταγμα με αποτέλεσμα το κέντρο της Αθήνας να είναι απροσπέλαστο.

