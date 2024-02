Life

“I LOVE Σου Κου”: συνεντεύξεις, gossip news και κέφι το Σαββατοκύριακο

Εκλεκτοί καλεσμένοι, πολύ κέφι και όλες οι τηλεοπτικές εξελίξεις στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” με την Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Τάσο Μπιμπισίδη, τη Σίσσυ Καλλίνη και όλη την ομάδα του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 μας υποδέχονται στο «εξοχικό» τους και μας κάνουν να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας, σε ένα πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο που τα έχει όλα!

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 24 & 25 Φεβρουαρίου το «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι γεμάτο με ενδιαφέροντα νέα μέσα από πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ειδήσεις που αφορούν τους σταρ του εξωτερικού και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους Θέμιδα Μπαζάκα, Αντώνη Φραγκάκη, Βανέσα Αδαμοπούλου, Γιώργος Γερολυμάτο και Άγγελο Γεωργουδάκη.

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, καλεσμένη στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η Σοφία Βογιατζάκη.

Ακόμα, στην παρέα μας θα είναι ο Γρηγόρης Κορπίδης μαζί με τη Μηλού, τη διάσημη στα social media, σκυλίτσα του.

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, καλεσμένος στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι ο Αναστάσης Ροϊλός.

Μαζί μας θα είναι και η Μαίη Εμμανουηλίδου, για να μιλήσουμε για το «Survivor».

Ακόμα, ο Νίκος Καρβέλας θα ετοιμάσει νόστιμες και λαχταριστές συνταγές, η Αθηνά Αφαλίδου θα σχολιάσει όλα τα αστεία τηλεοπτικά στιγμιότυπα της εβδομάδας και η αγαπημένη Λίτσα Πατέρα θα μας πει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που έρχεται.



«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ_ Κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 στον ΑΝΤ1.



Συντελεστές:

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Υφαντής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Β. ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ: Γιάννης Σημαντηράκης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ: Αλέξανδρος Κωνσταντάκης



