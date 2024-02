Αθλητικά

Europa Conference League: Ο ΠΑΟΚ έχει την δεύτερη καλύτερη επίθεση

Κάθε πόσα λεπτά σημειώνει γκολ στην διοργάνωση. Οι πρώτοι σκόρερ και η ομάδα με την απόλυτη διαδρομή στους Ομίλους.

Συνολικά σημειώθηκαν 16 γκολ στις επαναληπτικές αναμετρήσεις (5 λιγότερα από τα πρώτα ματς) των play-ff στα νοκ άουτ του Europa Conference League 2023/24, φτάνοντας τα 335 γκολ μετά από 112 αναμετρήσεις. Έχουν σημειωθεί 2,99 γκολ ανά παιχνίδι ή διαφορετικά ένα γκολ κάθε 30 λεπτά.

Στην 6η αγωνιστική των ομίλων σημειώθηκαν 47 γκολ, 8 λιγότερα από την 5η αγωνιστική (55), 11 περισσότερα από την 4η (36), 12 λιγότερα από την 3η αγωνιστική (59), 8 περισσότερα από την 2η αγωνιστική (39), αλλά και 10 λιγότερα από την πρεμιέρα (57).

Η Νόρτζελαντ και η Γάνδη έχουν την καλύτερη επίθεση (17 γκολ), σε μία κατηγορία που ο ΠΑΟΚ ακολουθεί (2ος) με 16 γκολ-, τις περισσότερες προσπάθειες (134) έχει η Γάνδη.

Τέσσερις παίκτες μοιράζονται-έχοντας από 5 γκολ- τη θέση του πρώτου σκόρερ, Ζάχαβι(Μακάμπι Τελ Αβίβ), Νίγκρεν(Νόρτζελαντ), Πέτκοβιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ) και Όρμπαν (Γάνδη). Ο Τισουνταλί (Γάνδη)έχει και τις πιο πολλές προσπάθειες (26), πέντε περισσότερες από τον-5ο στην κατάταξη-, Βαγγέλη Παυλίδη (ΑΖ Αλκμααρ).

Να σημειωθεί ότι η Βικτόρια Πλζεν ήταν η μοναδική ομάδα που ολοκλήρωσε απόλυτη τη διαδρομή της στους ομίλους.

