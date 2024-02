Οικονομία

Κύκλωμα εκβιαστών “έστηνε” διαγωνισμούς τρομοκρατώντας επιχειρηματίες

Απειλές, εμπρησμοί, φθορές και άλλες πράξεις περιλαμβάνονταν στη δράση της σπείρας που προκαλούσε τρόμο.

Στην αποδόμηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όταν στο πλαίσιο εντατικής και επισταμένης έρευνας διακρίβωσαν τη δράση των μελών της που αφορά σε διάπραξη εκβιάσεων, ένοπλης ληστείας, εμπρησμού και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και Πρόληψης – Καταστολής Εγκληματικότητας, πρωινές ώρες την Παρασκευή 23.02, οργανώθηκε επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρείς εκ των δραστών. Ταυτόχρονα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ακόμη συνεργών τους.

Πρόκειται για Έλληνες 40, 30, 26, 33 και 29 ετών, με τον τελευταίο εξ’ αυτών να βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας, οι οποίοι, όπως προκύπτει από την έρευνα, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023, φέρονται να ενώθηκαν για την τέλεση των προαναφερόμενων πράξεων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, προέβησαν στην απειλή, την άσκηση σωματικής βίας, σε φθορές ξένης ιδιοκτησίας, σε ληστεία με απειλή πυροβόλου όπλου και σε εμπρησμό, εξαναγκάζοντας τα θύματά τους, κατά περίπτωση, να απέχουν από μειοδοτικούς διαγωνισμούς Δήμων της ελληνικής επικράτειας, αλλά και να καταβάλλουν χρηματικά ποσά σε λογαριασμό τρίτων ατόμων.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες τους, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις συνεννοήσεις τους,

Πιστόλι με γεμιστήρα με έξι φυσιγγίων,

Ένα μαχαίρι και

2 οχήματα που χρησιμοποιούσαν κατά την τέλεση των προαναφερόμενων αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

