Κοινωνία

Μέγαρα: Οι πυροβολισμοί και η συμμορία που “έσπερνε” τον τρόμο (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδα ατόμων "αλώνιζε" με εκβιασμούς προστασίας, ληστείες, απαγωγές και επιθέσεις. Αποκλειστικές εικόνες στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.

-

Λίγα λεπτά μετά τις 18.00 το απόγευμα της Παρασκευής 23/02, άσκοποι πυροβολισμοί στον αέρα κατά ριπάς ξεσήκωσαν για άλλη μια φορά τους κατοίκους στο Βλυχό Μεγάρων.

Όπως μεταδίδει η ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Αντιγόνη Θάνου, έντρομοι οι κάτοικοι της περιοχής κλείστηκαν για ακόμη μια φορά στα σπίτια τους και ειδοποίησαν την αστυνομία. Περίπου στις 18.40 πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, με τους άνδρες της ΕΛΑΣ να προχωρούν σε ενδελεχή έρευνα εντός του καταυλισμού. Λίγη ώρα μετά αποχώρησαν χωρίς να έχουν διαπιστώσει κάτι.

Το πρωί της Πέμπτης είχε προηγηθεί έφοδος της ΕΛΑΣ κατά την οποία συνελήφθησαν 3 άτομα. Συγκεκριμένα τρεις άνδρες ηλικίας 52, 30 και 26 ετών, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι διέμεναν εκεί, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άλλων 10 μελών της σπείρας, σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εκβιάσεις, απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνες και βαριές σωματικές βλάβες, αρπαγή ανηλίκου, παράνομη κατακράτηση, απόπειρα βιασμού, ληστεία, ρευματοκλοπή, τοκογλυφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Πέντε από τους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της συμμορίας, βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης της χώρας, για άλλα αδικήματα.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι αφού εντόπιζαν τα θύματά τους, οι οποίοι ήταν, όπως και οι δράστες, κάτοικοι του οικισμού, τους εξανάγκαζαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά.

Τα θύματα ήταν κυρίως άτομα πιο ευάλωτα και αδύναμα να αντισταθούν, ενώ σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονταν στις απαιτήσεις των κατηγορουμένων, τους ασκούσαν πιέσεις με απειλές για τη ζωή τους ή τη ζωή μελών της οικογένειάς τους.

Ορισμένες φορές οι απειλές συνοδευόντουσαν με χρήση όπλου ή σωματικής βίας σε βάρος των θυμάτων τους, προκειμένου να κάμψουν τις αντιστάσεις τους και να επιτύχουν το στόχο τους. Χαρακτηριστικό της σκληρότητάς τους ήταν το γεγονός ότι προέβαιναν ακόμα και σε αρπαγές παιδιών των θυμάτων, προκειμένου να τα εξαναγκάσουν να τους παραδώσουν τα ζητούμενα ποσά. Τα μέλη της οργάνωσης «αναλάμβαναν» και εκβιασμούς εκ μέρους τρίτων, ή «προστασία» κατοίκων του οικισμού, έναντι αμοιβής.

Σημειώνεται ότι ο 26χρονος είχε αποπειραθεί, με την απειλή όπλου, να βιάσει εντός του οικισμού και μια γυναίκα, η οποία όμως κατάφερε να διαφύγει.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής 15 περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων.

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στην οικία τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

κυνηγετική καραμπίνα,

18 φυσίγγια,

4 κάλυκες και

10 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Τρομοκρατημένοι δηλώνουν οι κάτοικοι

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι 300 οικογένειες στον καταυλισμό έχουν εδώ και δύο χρόνια σοβαρό πρόβλημα με συγκεκριμένους ανθρώπους, περίπου 15 άτομα, τα οποία όπως λένε απειλούν οικογένειες, παιδιά και μεμονωμένους κατοίκους, τους εκβιάζουν, πυροβολούν άσκοπα στον αέρα, ζητούν σε τακτική χρονική βάση από κάθε οικογένεια 500 ευρώ και από κάθε κατάστημα 1000 ευρώ για προστασία. Όπως αναφέρουν, παλαιότερα οι άνθρωποι αυτοί είχαν διαπράξει απαγωγή ανηλίκου και ζητούσαν λύτρα ύψους 10.000€. Όσοι κατέθεσαν εκείνα τα οποία βιώνουν στην αστυνομία με μήνυση ή και με μια απλή υπεύθυνη δήλωση, τώρα απειλούνται ότι θα κινδυνεύσουν αν δεν τις ανακαλέσουν.

Η υπεύθυνη δήλωση των κατοίκων προς την Αστυνομία:

Άλλοι πολίτες που διαμένουν “μια ανάσα” από τον Βλυχο Μεγάρων φοβούνται να περπατήσουν στον δρόμο και αποφεύγουν να κάθονται σε μπαλκόνια και ταράτσες.

Ειδήσεις σήμερα:

Στη φυλακή υπάλληλος Περιφέρειας για παράνομες άδειες

Θεσσαλονίκη: Πήγε την γυναίκα του στη δουλεία και την... μαχαίρωσε

“Παλαιοχριστιανός”: Το τεστ DNA, η Σεβαστή και η διπολική διαταραχή (βίντεο)