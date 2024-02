Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: Πεθερός σκότωσε τον γαμπρό του

Θρίλερ στην αυλή σπιτιού στην περιοχή, όπου μέσα στο σκοτάδι ανακαλύφθηκε η σορός του άτυχου άνδρα.

Η σορός ενός ταυτοποιημένου άνδρα ο οποίος όπως αποδείχθηκε, είχε τραυματιστεί θανάσιμα με τη χρήση καραμπίνας, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε αυλή μονοκατοικίας στην οδό Φιλικής Εταιρίας στην Αγία Βαρβάρα Αττικής.

Στο σημείο προσήλθαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και εν συνεχεία διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του ΑΝΤ1 Σπύρος Λεβιδιώτης, στο πλαίσιο της εξιχνίασης της εγκληματικής ενέργειας προσήχθη ένα οικείο πρόσωπο του θύματος και συγκεκριμένα ο πεθερός του, με την αστυνομική υποψία ότι εκείνος διέπραξε το μοιραίο πυροβολισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο που προηγήθηκε ο πεθερός τσακώθηκε άγρια με τον γαμπρό του και ο πρώτος άρπαξε μία καραμπίνα, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε στην αυλή της οικία τους.

Προανάκριση διενεργείται από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

