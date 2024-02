Κόσμος

Ισραήλ - Γάζα: Η απειλή του λιμού και η νέα εκεχειρία στον ορίζοντα

«Πράσινο φως» από το Ισραήλ για τη συνέχιση των συνομιλιών για μια νέα συμφωνία για εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα, που απειλείται από την πείνα.

Το ισραηλινό πολεμικό συμβούλιο έδωσε το Σάββατο την έγκρισή του για τη συνέχιση των συνομιλιών που αποσκοπούν στη σύναψη μιας νέας συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που αυξάνονται οι φόβοι για λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα λόγω της έλλειψης επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης συνεχίζεται στην πολιορκούμενη Λωρίδα της Γάζας, όπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, ήτοι η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή «μαζικού λιμού», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η βοήθεια που εισέρχεται με το σταγονόμετρο μέσω του μεθοριακού σταθμού στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, υπόκειται στην έγκριση του Ισραήλ και η μεταφορά της προς το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα είναι σχεδόν αδύνατη λόγω των καταστροφών και των μαχών.

Το βράδυ του Σαββάτου, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο πολέμου έδωσε, σύμφωνα με αξιωματούχους και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το πράσινο φως στην αποστολή σύντομα αντιπροσωπείας στο Κατάρ για να συνεχίσει τις συνομιλίες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες στο Παρίσι και αποσκοπούν στην επίτευξη μιας νέας συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα που θα συνοδεύεται από την απελευθέρωση ομήρων.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα μετέβη την Παρασκευή στην πρωτεύουσα της Γαλλίας επικεφαλής ισραηλινής αντιπροσωπείας για να συνεχίσει τις συνομιλίες επί ενός σχεδίου εκεχειρίας, για το οποίο είχε συνομιλίες στα τέλη Ιανουαρίου με τους ομολόγους του των ΗΠΑ και της Αιγύπτου και τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

«Οι όροι»

Για να συναφθεί συμφωνία, το Ισραήλ θέτει ως προϋπόθεση «την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ξεκινώντας από όλες τις γυναίκες», σύμφωνα με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Τσάχι Χανέγκμπι.

Η Χαμάς από την πλευρά της αξιώνει «πλήρη κατάπαυση του πυρός» και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Σύμφωνα με πηγή του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, το σχέδιο που συζητήθηκε τον Ιανουάριο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών διάρκειας έξι εβδομάδων και την απελευθέρωση 200 ως 300 Παλαιστινίων κρατουμένων σε αντάλλαγμα για 35 ως 40 ομήρους.

«Σχέδιο δράσης» για τη Ράφα

Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ανακοίνωσε χθες ότι ένα βρέφος δύο μηνών, ο Μαχμούντ Φατούχ, πέθανε από υποσιτισμό στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας.

Την Παρασκευή, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κατήγγειλε σε έκθεση τις «ωμές παραβιάσεις» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «από όλες τις πλευρές».

Επισήμανε ιδίως τον «αποκλεισμό και την πολιορκία που έχουν επιβληθεί στη Γάζα» από το Ισραήλ, που θα μπορούσαν να «αντιπροσωπεύουν χρήση του λιμού ως μεθόδου πολέμου», κάτι το οποίο είναι, όπως υπενθύμισε, «έγκλημα πολέμου».

Οι ανησυχίες αυξάνονται ιδιαιτέρως για τη Ράφα, στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου συνωστίζονται σε επισφαλείς συνθήκες τουλάχιστον 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι, στην πλειονότητά τους εκτοπισμένοι, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή μιας μεγάλης κλίμακας χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησης.

Ο Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι θα συγκαλέσει «στις αρχές της εβδομάδας το υπουργικό συμβούλιο για να εγκρίνει τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης στη Ράφα, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης του άμαχου πληθυσμού».

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, τουλάχιστον έξι αεροπορικές επιδρομές διεξήχθησαν χθες το βράδυ στην πόλη.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοινώνει καθημερινά γύρω στους 100 νεκρούς στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες του εξουδετέρωσαν «δεκάδες τρομοκράτες» στην Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου επικεντρώνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του αντάρτικου πόλης που διεξάγει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Όλοι βρισκόμαστε στο στόχαστρο, όπου και να βρισκόμαστε», δήλωσε στο AFP ο Χάσαν Χάμαντ Κέστα, ύστερα από πλήγμα που κατέστρεψε κτίριο στη Ράφα.

Στο Τελ Αβίβ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στην «πλατεία των ομήρων» ζητώντας την απελευθέρωση των 130 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

«Τους σκεπτόμαστε συνέχεια, θέλουμε να γυρίσουν ζωντανοί σε μας και το συντομότερο δυνατό», δήλωσε στο AFP η 60χρονη Όρνα Ταλ, ένας φίλος της οποίας βρίσκεται μεταξύ των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

