Οικονομία

Μεταβίβαση ακινήτου – Κοινόχρηστα: "Μπλόκο" για οφειλές ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Ποια λύση προτείνει η ομοσπονδία ιδιοκτητών, στο πρόβλημα των διαμερισμάτων με μεγάλες οφειλές κοινοχρήστων.

Την υποχρέωση συμπερίληψης υπεύθυνης δήλωσης των πωλητών διαμερισμάτων, στα μεταβιβαστικά συμβόλαια ακινήτων, ότι δεν οφείλουν κοινόχρηστα στις διαχειρίσεις των πολυκατοικιών, ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, οι οφειλές των πωλητών να καταβάλλονται από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες των πολυκατοικιών, αφού νομικά δεν υφίσταται συνευθύνη των αγοραστών τους. Το αίτημά τους προς τον Υπουργό αναφέρει:

«Το σημαντικότερο πρόβλημα των διαχειριστών πολυκατοικιών, ιδιωτών αλλά και επαγγελματικών διαχειριστικών γραφείων, είναι η άρνηση μερίδας των ενοίκων, ιδιοκτητών ή και ενοικιαστών να πληρώσουν τους λογαριασμούς των κοινοχρήστων δαπανών που τους αναλογούν. Αυτό που δυστυχώς ενθαρρύνει τους οφειλέτες της κατηγορίας αυτής είναι ότι η δικαστική διεκδίκηση κοινοχρήστων είναι χρονοβόρος διαδικασία με δυσανάλογο οικονομικό κόστος σε σχέση με τα οφειλόμενα ποσά.

Αναγκάζονται συνεπώς οι διαχειριστές να χρηματοδοτούν το κενό των απλήρωτων κοινοχρήστων από το αποθεματικό της πολυκατοικίας, όπου αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, και έως ότου αυτό εξαντληθεί, οπότε καλούν αναγκαστικά τους λοιπούς συνιδιοκτήτες να καταβάλουν τις οφειλές των ασυνεπών ενοίκων. Έτσι όμως αρχίζουν διενέξεις και διαπληκτισμοί, και τίθεται σε κίνδυνο η όλη λειτουργεία της πολυκατοικίας.

Το πρόβλημα όμως καθίσταται εντονότατο όταν κάποιος ασυνεπής συνιδιοκτήτης προβεί σε πώληση της οριζόντιας ιδιοκτησίας του προς τρίτο, έχοντας αφήσει εκκρεμείς οφειλές στη διαχείριση, τις οποίες αρνείται να καταβάλει ο αγοραστής της.

Ζητούμε να προστεθεί στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου σας με θέμα την “Ενίσχυση της δικηγορικής ύλης κλπ.”, διάταξη, στην οποία είναι σύμφωνοι και οι εκπρόσωποι των Συμβολαιογράφων, που να προβλέπει τουλάχιστον ότι:

“Σε κάθε συμβόλαιο μεταβίβασης οριζοντίου ιδιοκτησίας από επαχθή αιτία συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του πωλητή προς το Συμβολαιογράφο, με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, ότι δεν υφίσταται εκκρεμής οφειλή κοινοχρήστων δαπανών προς τη διαχείριση του κτιρίου που να αφορά τη μεταβιβαζόμενη οριζόντια ιδιοκτησία”».

