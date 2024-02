Αθλητικά

Μπορντό: Ο Έλις χειρουργήθηκε στο κεφάλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επιθετικός της Μπορντό, τραυματίσθηκε κατά την διάρκεια του αγώνα με την Γκινγκάμπ και τέθηκε αμέσως σε τεχνητό κώμα.

-

Για επιτυχή χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες, που έρχονται από την Γαλλία, σχετικά με τον Αλμπερτ Έλις. Ο επιθετικός της Μπορντό, τραυματίσθηκε σοβαρά εχθές (24/2) κατά την διάρκεια του αγώνα με την Γκινγκάμπ, για την Ligue 2.

Πλέον οι οικείοι του και άπαντες στην Μπορντό, περιμένουν τις εξελίξεις για την υγεία του 28χρονου άσου, ο οποίος αμέσως μετά τον τραυματισμό του, τέθηκε σε τεχνητό κώμα στο νοσοκομείο, όπου διεκομίσθη και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Κυριακής (25/2).

Διαβάστε ακόμη:

Ιωάννινα: Μυστήριο με νεκρό 30χρονο σε ξενοδοχείο

Πανσέληνος: Το “Φεγγάρι του Χιονιού” στην Ακρόπολη (εικόνες)

Τραμπ για πρίγκιπα Χάρι: Πρόδωσε την Βασίλισσα