Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Σάμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο νησί και τα μικρασιατικά παράλια.

-

Σεισμός έντασης 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σάμου, κοντά στα τουρκικά παράλια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 28 χιλιόμετρα βόρεια του Βαθέος Σάμου, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 9,2 χιλιόμετρα.

Διαβάστε ακόμη:

Ιωάννινα: Μυστήριο με νεκρό 30χρονο σε ξενοδοχείο

Πανσέληνος: Το “Φεγγάρι του Χιονιού” στην Ακρόπολη (εικόνες)

Πτολεμαΐδα: Συγκλονίζει η 42χρονη που έχασε μέσα σε λίγα λεπτά σύζυγο και παιδί