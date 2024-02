Οικονομία

Λάρισα: Αγρότες απέκλεισαν το Τελωνείο και καταλαμβάνουν με τρακτέρ την πλατεία (βίντεο)

Τι δήλωσαν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων τα αιτήματά τους και τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Στο Τελωνείο Λάρισας, προκειμένου να προχωρήσουν σε τρίωρο αποκλεισμό του, κατέφθασαν το πρωί της Δευτέρας, διαμαρτυρόμενοι αγρότες με αφορμή την συνεδρίαση του συμβουλίου υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διερχόμενοι από την οδό Φαρσάλων με κορναρίσματα παρέταξαν τα τρακτέρ τους έξω από το κτίριο, ενώ αργότερα εισήλθαν στο εσωτερικό του και σκόρπισαν μπάλες με άχυρο.

«Κλείνουμε συμβολικά το Τελωνείο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ελληνοποιήσεις που καλά κρατούν. Καλούμε την Κυβέρνηση να λύσει προβλήματα που ακόμη μπορεί. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο, το ρεύμα οριζόντια πρέπει να πάει στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα» δήλωσε προς την ενημερωτική ιστοσελίδα της ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου κ. Γιάννης Κουτσούκης.

«Θα συνεχίσουμε και δε πρόκειται να σταματήσουμε αν δεν δικαιωθούμε. Ο πρωθυπουργός έπρεπε να έχει έρθει ήδη» σημείωσε αγρότης της περιοχής.

Τον αγώνα των αγροτών στηρίζουν και οι τελωνειακοί. Όπως επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της 5ης Ένωσης Τελωνειακών Υπαλλήλων κ. Ευθύμιος Μηλιώνης «είμαστε στο πλευρό τους. Καλούμε την Κυβέρνηση να δώσει άμεσες λύσεις στα “καυτά” προβλήματα των αγροτών μας».

Τα τρακτέρ αναμένεται να οδηγηθούν και εντέλει να στρατοπεδεύσουν, στην Κεντρική Πλατεία της πόλης.

Πηγή βίντεο: Onlarissa.gr

Κινητοποίηση και στο Τελωνείο Ευζώνων

Παράλληλα όπως έιναι γνωστό σε ενίσχυση του Μπλόκου του Μεθοριακού Σταθμού Ευζώνων και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν και οι αγρότες της Μακεδονίας. Στο συγκεκριμένο σημείο πραγματοποιείται συλλαλητήριο από στις 12.00 το μεσημέρι όπου έχουν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ τους, αγρότες από όλη την ευρύτερη περιοχή.

Μπλόκο και συλλαλητήριο στο Μεσολόγγι

Στο νότο, μετά το χθεσινό συμβολικό αποκλεισμό της Ιονίας Οδού οι αγρότες από το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή μετέβησαν τη Δευτέρα 26.02 στο Μεσολόγγι με τα αγροτικά τους μηχανήματα και συμμετείχαν στη διαμαρτυρία έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας μετά από κάλεσμα των Αγροτικών Συλλόγων Κατοχής και Νεοχωρίου οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στις 11:30 μπροστά από το Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου. Την ίδια ώρα ο Αγροτοκτηνοτροφικός Συνεταιρισμός «Αχελώος» Νεοχωρίου καθώς και οι Αγροτικοί Σύλλογοι Λεσινίου και Ξηρομέρου πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό στο Λιμάνι του Πλατυγιαλίου.

Πηγή βίντεο: Agrioniopress.gr

