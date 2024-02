Life

“Το πρωινό” - Ζωζώ Σαπουντζάκη: Το εξιτήριο, η αξεπέραστη κομψότητα και τα φιλιά στους θαυμαστές (βίντεο)

Η διάσημη ελληνίδα σταρ εμφανίστηκε στην κάμερα και για άλλη μια φορά κατέπληξε το κοινό με την ομορφιά της.

Τέλος έλαβε η περιπέτεια υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη, η οποία έπειτα από δέκα ημέρες νοσηλείας, πήρε την Παρασκευή 23.02 εξιτήριο από το Νοσοκομείο.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη, πριν επιστρέψει στο οικείο περιβάλλον της δίπλα στα αγαπημένα της πρόσωπα, ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα που της παρείχαν. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ατζέντης της Χάρης Αργυρός, στο καθημερινό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» και στο Γιώργο Λιάγκα, τους ευχαρίστησε με τον δικό της, μοναδικό τρόπο: με ένα τραγούδι.

«Η Ζωζώ βγαίνει, είναι έτοιμη, τραγουδάει εδώ πέρα με τους γιατρούς, είναι σε πάρα πολύ καλή διάθεση και σε λίγο αναμένουμε το εξιτήριο. Θέλει να πάει σπίτι να ξεκουραστεί και αμέσως μετά θέλει να βγει», είπε ο κ. Αργυρός.

Μάλιστα στη εκπομπή σχολιάστηκε ιδιαίτερα, το γεγονός ότι για άλλη μια φορά η Ζωζώ Σαπουντζάκη κατά την έξοδό της ήταν πανέμορφη, κομψή, άψογα ντυμένη και περιποιημένη και ότι με τη γνωστή χάρη και το ταμπεραμέντο της, έστειλε μέσω της κάμερας ευχές και πολλά ζεστά φιλιά, στους αγαπημένους της θαυμαστές.

