Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Που “χτυπά” η κακοκαιρία Δευτέρα - Τρίτη

Ποιες περιοχές επηρεάζονται περισσότερο απο το βαρομετρικό χαμηλό. Πότε θα εξασθενήσει.

Σύμφωνα με την Επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου ΕΜΥ για κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα απο το βράδυ της Κυριακής:

Περιορίζονται βαθμιαία την Δευτέρα (26-2-2024) τα έντονα φαινόμενα στην Ανατολική νησιωτική χώρα, επηρεάζοντας τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και από την Τρίτη το πρωί θα εξασθενήσουν. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από ενισχυμένους νοτιοανατολικούς ανέμους εντάσεως 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Τη Δευτέρα (26-02-24) στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα), τις ανατολικές Κυκλάδες, την Ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Την Τρίτη (27-02-24) τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι το πρωί στις νότιες περιοχές των Δωδεκανήσων και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

