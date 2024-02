Τεχνολογία - Επιστήμη

Διάστημα - “Odysseus”: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον νότιο πόλο της Σελήνης (εικόνες)

Το διαστημόπλοιο "Odysseus" έστειλε εικόνες από το νοτιότερο μέρος της Σελήνης, όπου ποτέ δεν είχε προσεληνωθεί μέχρι σήμερα άλλο σκάφος.

Το διαστημόπλοιο Odysseus της Intuitive Machines έστειλε τις πρώτες εικόνες από το νοτιότερο μέρος της Σελήνης, όπου κανένα άλλο σκάφος δεν είχε προσσεληνωθεί ποτέ και η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία μοιράστηκε δύο από αυτές τις φωτογραφίες στην πλατφόρμα Χ.

Το διαστημόπλοιο, ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων, προσσεληνώθηκε στη 01.23 τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (ώρα Ελλάδας). Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ιδιωτική εταιρεία έστειλε σκάφος στη Σελήνη και, ταυτόχρονα, η πρώτη προσσελήνωση για τις ΗΠΑ έπειτα από 50 χρόνια. Ωστόσο η τελική κάθοδος περιπλέχθηκε λόγω μιας βλάβης στο σύστημα πλοήγησης και ο Odysseus, αντί να κατέβει κάθετα, βρέθηκε πεσμένος στο πλευρό.

Flight controllers intend to collect data until the lander’s solar panels are no longer exposed to light. Based on Earth and Moon positioning, we believe flight controllers will continue to communicate with Odysseus until Tuesday morning. Image credit: NASA/Goddard/Arizona State… pic.twitter.com/FFt8CXZPIC — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024

«Ο Odysseus εξακολουθεί να επικοινωνεί με τους ελεγκτές πτήσης της Nova Control από την επιφάνεια της Σελήνης» ανέφερε η εταιρεία σήμερα, δίνοντας στη δημοσιότητα τις δύο φωτογραφίες, μία κατά τη διάρκεια της καθόδου και μία άλλη, 35 δευτερόλεπτα μετά την πτώση του, που δείχνει τον ρηγόλιθο του κρατήρα Malapert.

Το σκάφος μεταφέρει επιστημονικά εργαλεία της NASA, που ήθελε να εξερευνήσει τον νότιο πόλο της Σελήνης προτού στείλει εκεί αστροναύτες, στο πλαίσιο των αποστολών Artemis. Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία αποφάσισε να αναθέσει αυτό το έργο σε ιδιωτικές εταιρείες. Με τη στρατηγική αυτή θα καταφέρει να κάνει το ταξίδι προς τη Σελήνη συχνότερα και φθηνότερα.

For the first time since the Apollo era, new NASA science instruments and tech demonstrations are operating on the Moon after @Int_Machines' Odysseus lander arrived on the lunar surface: https://t.co/l1VaQujvOZ



The IM-1 mission team expects to receive images in the coming days. pic.twitter.com/CZZXLG43C1 — NASA (@NASA) February 24, 2024

Να σημειωθεί επίσης ότι η ιαπωνική διαστημική υπηρεσία Jaxa ανακοίνωσε νωρίτερα ότι και το ιαπωνικό διαστημόπλοιο SLIM, που είχε προσσεληνωθεί στα τέλη Ιανουαρίου, έχει δραστηριοποιηθεί ξανά. Το SLIM είχε γείρει επίσης κατά τη διάρκεια της καθόδου του και τα φωτοβολταϊκά του στράφηκαν προς τη δύση, με αποτέλεσμα να μην συλλέγουν το φως του ήλιου.

