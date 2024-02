Κοινωνία

Αντιτρομοκρατική: Μεγάλη επιχείρηση και συλλήψεις εντός κι εκτός Αθηνών

Τα μέχρι τώρα ευρήματα των Αρχών, κατά την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οκτώ προσαγωγές έχουν γίνει από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της επιχείρησης που είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην περιοχή της Αττικής και σχετίζεται με την δράση ομάδας που έχει αναλάβει ευθύνη για βομβιστικές επιθέσεις αλλά και για απειλές εναντίον δικαστικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, άλλα δύο άτομα τα οποία κρατούνται σε φυλακές της επαρχίας εξετάζονται για την ίδια υπόθεση.

Επίσης, στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν γίνει έρευνες σε 10 σπίτια, από όπου έχει κατασχεθεί υλικό το οποίο θα ερευνηθεί.

Η υπόθεση αφορά στην ομάδα «Σύμπραξη Εκδίκησης», η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για τρεις ενέργειες με ανακοινώσεις της σε γνωστό ισότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου:

1. Τον Ιούλιο του 2023, επίθεση με χειροβομβίδα σε αυτοκίνητο σωφρονιστικού υπαλλήλου στο Χαϊδάρι.

2. Το Νοέμβριο του 2023 βομβιστική επίθεση σε κατασκευαστική εταιρεία στην Κηφισιά.

3. Την 25η Ιανουαρίου 2024, έκρηξη βόμβας στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στα Πετράλωνα (στο ίδιο υποκατάστημα η οργάνωση 17 Νοέμβρη είχε δολοφονήσει τον αστυνομικό Χρήστο Μάτη).

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.





