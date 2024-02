Κοινωνία

Νεκρό έμβρυο - Γιατροί του Κόσμου: Δεν έχουμε σχέση με το περιστατικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χθες το μεσημέρι ένας υπάλληλος σε εταιρεία αποφράξεων, κατά την διάρκεια εργασιών στο σύστημα αποχέτευσης ενός κτιρίου στην οδό Σόλωνος, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΜΚΟ "Γιατροί Χωρίς Σύνορα", εντόπισε το νεκρό έμβρυο.

-

Οι "Γιατροί του Κόσμου" διευκρινίζουν ότι εκ παραδρομής αναφέρονται οι υπηρεσίες της οργάνωσης ως η τοποθεσία του θλιβερού περιστατικού με το νεκρό έμβρυο στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, η οργάνωση "Γιατροί του Κόσμου" αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες τους στεγάζονται στο Ανοικτό Πολυϊατρείο που βρίσκεται στη διεύθυνση Σαπφούς 12, στην Αθήνα και ουδεμία σχέση έχουν με τις εγκαταστάσεις άλλης ιατρικής εθελοντικής οργάνωσης με την οποία τους συγχέουν οι πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το μεσημέρι ένας υπάλληλος σε εταιρεία αποφράξεων, κατά την διάρκεια εργασιών στο σύστημα αποχέτευσης ενός κτιρίου στην οδό Σόλωνος, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΜΚΟ "Γιατροί Χωρίς Σύνορα", εντόπισε ένα νεκρό έμβρυο.

Ο υπάλληλος, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, ενημέρωσε σχετικά τους υπεύθυνους της ΜΚΟ, οι οποίοι του είπαν ότι θα φροντίσουν σχετικά και θα τοποθετήσουν την σορό σε ένα κουτί. Περίπου στις 18:30 το απόγευμα ο υπάλληλος της εταιρείας αποφράξεων πήγε στο αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων και ενημέρωσε για το μακάβριο εύρημα του τους αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε και φωτογραφίες που επιβεβαίωναν τα λεγόμενά του.

Η αστυνομία περισυνέλλεξε αργά το βράδυ το έμβρυο το οποίοι ήταν περίπου πέντε μηνών.

Οι αρχές θα εξετάσουν πρόσωπα - "κλειδιά" από γραφεία που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο, ούτως ώστε να συντονίσουν το επόμενο στάδιο των ερευνών. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, από τη δομή αναφέρουν πως δεν είδαν κάποιο περιστατικό εγκύου και που να χρειάστηκε να επισκεφτεί τουαλέτα την Δευτερα κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο κτήριο.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό της μητέρας και τη σκιαγράφηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες κατέληξε το βρέφος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δεν αποκλείεται το σενάριο παράνομης έκτρωσης, αλλά και η υποθεση πως κάποια από τις γυναίκες που είχαν επισκεφθεί τα γραφεία των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» γέννησε στην τουαλέτα και αποχώρησε.

Ερωτηματικά προκαλούνται στους αρμόδιους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τη μη ενημέρωση της Αστυνομίας από τη Δομή, για τον εντοπισμό του εμβρύου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να υποστηρίζουν ότι σκόπευαν να ενημερώσουν σήμερα τις Αρχές και να παραδώσουν το έμβρυο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Καρέ - καρέ ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο (βίντεο)

Παλαιοχριστιανοί: “Ωρίμασαν οι συνθήκες αλλαγής του τρόπου ζωής τους”

Ιωάννινα – Καλαμπάκα: Η πτώση μετεωροειδούς καταγράφηκε σε βίντεο