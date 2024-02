Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Χρηστίδης: Εντολή Ιερώνυμου για έρευνα σε βάρος του αρχιμανδρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη διενέργεια εκκλησιαστικών ανακρίσεων ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος μετά το περιστατικό με την επίθεση του αρχιμανδρίτης κατά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

-







Εντολή για τη διενέργεια εκκλησιαστικών ανακρίσεων για τη διερεύνηση του περιστατικού που αφορά στον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, π. Σεραφείμ Δημητρίου, έδωσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ καταφέρθηκε πρόσφατα κατά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Χρηστίδη, επειδή ψήφισε το νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, «στοχοποίησε ακόμα και την οικογένειά του με φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», πράξεις που «δεν συνάδουν με την πνευματικότητα και το έργο της Εκκλησίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ καταφέρθηκε κατά του Παύλου Χρηστίδη με αφορμή τη θετική ψήφο του στο νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.

«Παρά το ότι είναι ο ίδιος κατά φύση πατέρας, με απίστευτη ελαφρότητα συνευδόκισε στο να «δολοφονηθούν» αθώες ψυχές παιδιών που θα καταστούν ιδιοκτησίες οικιακών συνυπάρξεων των plus, κάθε αφύσικου δικαιωματισμού, με ότι αυτό γνωρίζουμε ότι συνεπάγεται», έγραψε μεταξύ άλλων ο ιερέας στη χυδαία ανάρτησή του.

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Παραλήρημα μίσους από τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εξέδωσε ανακοίνωση κατά του αρχιμανδρίτη, καταγγέλλοντας τη στοχοποίηση του βουλευτή Παύλου Χρηστίδη.

«Σε ένα παραλήρημα μίσους ο αρχιμανδρίτης του Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης, Σεραφείμ, καταφέρεται εναντίον του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλου Χρηστίδη, στοχοποιώντας ακόμα και την οικογένειά του με φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», σημείωνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ακολούθως προσθέτει ότι «η θεσμοθέτηση της ισότητας στον πολιτικό γάμο και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς εξαιρέσεις αποτελεί υποχρέωση κάθε ευνομούμενης Πολιτείας».

Τέλος, υποστηρίζει πως «τέτοιες μεμονωμένες συμπεριφορές δεν συνάδουν με την πνευματικότητα αλλά και το έργο, που επιτελεί στην ελληνική κοινωνία η Εκκλησία».

Ειδήσεις σήμερα:

Ιερέας inlfuencer “μαγνητίζει” νέους μέσω Tik Tok (βίντεο)

Τροχαίο: Απανθρακώθηκε οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε από γέφυρα

Απεργία 28/02: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Ποιοι κλάδοι θα συμμετέχουν