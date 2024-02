Νιγηρία: Φονική κατάρρευση εμπορικού κέντρου (βίντεο)

Οι αρχές επιχειρούν ώστε να διασώσουν όσους έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του κτιρίου το οποίο κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Τουλάχιστον έξι νεκροί και 26 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της κατάρρευσης κτιρίων σε υπό ανέγερση εμπορικό κέντρο στην πόλη Ονίτσα της νοτιοανατολικής Νιγηρίας.

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια τριών κτιρίων που κατέρρευσαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με το δίκτυο Channels TV που επισημαίνει στο ρεπορτάζ του πως εκφράζονται φόβοι για μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Το υπό ανέγερση εμπορικό κέντρο προορίζεται να φιλοξενήσει περίπου 120 καταστήματα.

Καταρρεύσεις κτιρίων σημειώνονται συχνά στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, με τις νιγηριανές αρχές να τις αποδίδουν κυρίως σε πολεοδομικές αυθαιρεσίες και κακοτεχνίες.

