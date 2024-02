Αθλητικά

Μπακς - Αντετοκούνμπο: τρίτη σερί νίκη για τα “ελάφια” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτος σκόρερ για τους Μπακς ήταν για ακόμη μία φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

-

Παίζοντας εξαιρετική άμυνα οι Μπακς διέλυσαν τους Χόρνετς στο Μιλγουόκι με 123-85 και έφτασαν τις τρεις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα. Με αυτή τη νίκη τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 38-21 και παραμένουν στην τρίτη θέση της Ανατολής. Αντίθετα οι φιλοξενούμενοι «έπεσαν» στο 15-43 και καταλαμβάνουν την 13η θέση.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν και πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους (7/12 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 7/8 βολές), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 24 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είχε 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ ενώ 21 πόντους και 8 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Μπόμπι Πόρτις.

Για τη Σάρλοτ ο Μάιλς Μπρίτζες είχε 17 πόντους αλλά με 6/15 σουτ, ο Τρε Μαν είχε 16 πόντους και ο Μπράντον Μίλερ είχε 14 πόντους.

Επόμενος αγώνας των Μπακς, τα ξημερώματα Παρασκευής (1/3), πάλι απέναντι στους Χόρνετς, αλλά αυτή τη φορά στην Σάρλοτ.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία: Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία, ηλεκτρικός και πλοία

Τέμπη: Ένας χρόνος από το μοιραίο δυστύχημα - Συγκλονίζουν οι επιζώντες (βίντεο)

Σύλληψη τρομοκρατών - Μπαλάσκας: Οι δύο στρατιωτικοί τους έδωσαν την τεχνογνωσία