Τραγωδία στα Τέμπη – Καραμανλής: Νιώθω οδύνη και σέβομαι όσους πενθούν

Αναλυτικά η δήλωση του πρώην Υπουργού Μεταφορών για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστήχμα.

Δήλωση για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την τραγωδία στα Τέμπη, εξέδωσε ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Ένα χρόνο μετά, η σκέψη όλων μας δεν μπορεί να φύγει από την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη.

Η προσωπική μου οδύνη και η συναίσθηση της πολιτικής ευθύνης, με οδήγησαν εκείνη την ημέρα στην άμεση παραίτηση.

Όμως, η σκέψη μου δεν θα φύγει ποτέ από τους 57 συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους, τους τραυματίες και τους επιβάτες που βίωσαν την τραγωδία, και βέβαια τους συγγενείς των θυμάτων.

Κανένας δεν μπορεί να νιώσει τον πόνο που βιώνουν, έχουν και θα έχουν πάντα τον σεβασμό μας.

