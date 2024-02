Πολιτική

Τέμπη - Κασσελάκης προς Μητσοτάκη: Υπαγορεύετε το πόρισμα της Εξεταστικής

Για παρέμβαση στο έργο της Επιτροπής κατηγορεί τον πρωθυπουργό, ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Μήνυμα – απάντηση στη δήλωση του πρωθυπουργού για τη συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι παρεμβαίνει στο έργο της Εξεταστικής Επιτροπής και ότι της υπαγορεύει αθωωτικό για τους πολιτικούς παράγοντες πόρισμα.

Στο μήνυμα το οποίο δημοσίευσε ο κ. Κασσελάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορεί για θράσος τον κ. Μητσοτάκη και δηλώνει προσωπικός συμπαραστάτης των οικογενειών των θυμάτων μέχρι και την απόδοση της δικαιοσύνης.

Αναλυτικά το μήνυμα:

«Ο κύριος Μητσοτάκης βρήκε αυτή την τραγική ημέρα, που η Ελλάδα πενθεί 57 ανθρώπους που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών για να ανακοινώσει ουσιαστικά το πόρισμα της επιτροπής για τα Τέμπη.

Επιμένει. Ισχυρίζεται πως δεν έφταιγε ο ίδιος, ούτε και κανένας από την κυβέρνησή του.

“Η Βουλή εξέτασε δεκάδες μάρτυρες με εκατοντάδες στοιχεία, ερευνώντας πώς τα ανθρώπινα λάθη συναντήθηκαν μοιραία με τα διαχρονικά κενά του κράτους”, όπως ανακοίνωσε, με περίσσιο θράσος.

Παρεμβαίνοντας και προεξοφλώντας το αποτέλεσμα μίας διαδικασίας, που για την κυβέρνηση είχε μόνο ένα στόχο: Πώς να καλύψει τις εγκληματικές ευθύνες του Καραμανλή και των στελεχών της.

Αλλά το έγκλημα συνέβη εξαιτίας της παντελούς έλλειψης δικλείδων ασφαλείας στη λειτουργία των σιδηροδρόμων ως αποτέλεσμα της εγκατάλειψής τους από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Τον καλώ, τουλάχιστον για σήμερα, για αυτή τη μέρα της μαύρης επετείου, να σεβαστεί τον πόνο των οικογενειών. Να μην τους προκαλεί. Να σεβαστεί επιτέλους τους 57 νεκρούς. Να σεβαστεί τον πόνο και να αντιληφθεί την οργή ολόκληρης της κοινωνίας.

Εγώ έχω δεσμευτεί ότι δε θα κάνω βήμα πίσω. Θα είμαι μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι το τέλος. Μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πραγματική δικαιοσύνη απέναντι στο πέπλο συγκάλυψης που θέλει να επιβάλει ο κύριος Μητσοτάκης».

Γιγαντοπανό στην Κουμουνδούρου

Την ίδια μέρα, στο κτήριο των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στην Πλατεία Κουμουνδούρου, αναρτήθηκε μαύρο γιγαντοπανό αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων των πανό με το μήνυμα «28 Φεβρουρίου – Πάρε με όταν φτάσεις – Not delivered! – Τέμπη 57 νεκροί – #δεν_ξεχνάμε».

