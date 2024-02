Κόσμος

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Μνημόσυνο στο Λονδίνο (βιντέο)

Είναι η η δεύτερη επιμνημόσυνη δέηση για τον τέως βασιλιά μετά από αυτήν στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η δεύτερη επιμνημόσυνη δέηση για τον τεως βασιλιά Κωνσταντίνο με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του. Πραγματοποιήθηκε στον ορθόδοξο καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, στο δυτικό Λονδίνο όπου χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας.

Παραβρέθηκε σύσσωμη η τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδος. Η σύζυγός του εκλιπόντος Άννα Μαρία και τα πέντε παιδιά του Νικόλας, Φίλιππος, Παύλος, Αλεξία και Θεοδώρα καθώς επίσης και περίπου 150 άτομα οι περισσότεροι από τους οποίους συνδεόντων με κάποιο τρόπο με τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο. Ο εκλιπών για πάνω από 45 χρόνια και μέχρι το 2013 ζούσε στο Λονδίνο και είχε αποκτήσει πολλούς φίλους με τους οποίους συναναστρεφόταν σε καθημερινή βάση.

Συγκινημένος ο πρωτότοκος γιος του Παύλος εκφώνησε την επιμνημόσυνη ομιλία στην οποία μεταξύ άλλων ευχαρίστησε «τον κόσμο για την αγάπη που δείχνει στην οικογένεια του», όπως χαρακτηριστικά είπε. Μιλώντας λίγο αργότερα στους Έλληνες ανταποκριτές στο Λονδίνο επεσήμανε μεταξύ άλλων πως «Η Ελλάδα είναι η αγάπη μας, είναι στο αίμα μας, στην ψυχή μας και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε για την πατρίδα μας».

Μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης θα ακολουθήσει δεξίωση στην κρύπτη της Αγίας Σοφίας παρουσία της οικογένειας του τέως βασιλιά.

