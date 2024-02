Κόσμος

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Μνημόσυνο στο κάστρο του Ουίνδσορ (εικόνες)

Μέλη των βασιλικών οικογενειών έδωσαν το παρόν στο μνημόσυνο. Οι «ηχηρές» απουσίες.

Στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο κάστρο του Οουίνδσορ τελείται το μνημόσυνο του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, παρουσία μελών των βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καριπίδης, πρώτη έφτασε η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, με τον βασιλιά Φελίπε.

Τα παιδιά του εκλιπόντος αφίχθησαν όλα μαζί, μαζί με τα εγγόνια του.

Τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο και έχει περιορίσει τις εμφανίσεις του, εκπροσώπησε η βασίλισσα Καμίλα.

Ο μεγάλος απόντας ήταν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ,ενημέρωσε τηλεφωνικά τα μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος πως δεν θα παραστεί «για προσωπικούς λόγους». Γεγονός είναι ότι, πρόσφατα η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον, υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Ο πρώην βασιλιάς Κωνσταντίνος πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 2023 και ετάφη στο Τατόι.

